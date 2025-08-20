Obavijesti

TRUMPOVA IDEJA

SAD planira obojiti ogradu na granici s Meksikom u crno

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Daniel Becerril

Trump je uoči prvog ulaska u Bijelu kuću 2016. obećao izgraditi zid na oko 3,2 tisuće kilometara dugoj južnoj granici kako bi zaustavio ilegalne migracije

Američke vlasti planiraju, na zahtjev američkog predsjednika,  obojiti ogradu na južnoj granici s Meksikom u crno kako bi bila prevruća za penjanje, objavila je ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem u utorak.  Cilj tog poteza je otežati ilegalni ulazak u Sjedinjene Države, piše agencija dpa. 

Noem je rekla da se na ogradu sastavljenu od gusto poredanih metalnih stupova već „vrlo teško, gotovo nemoguće” popeti, a ona se proteže i duboko pod tlo, što otežava i kopanje tunela. 

Ministrica je na konferenciji za medije u saveznoj državi New Mexico dodala da će se cijela ograda obojiti u crno na zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenio je dpa. 

Time će se povećati njezina temperatura i penjanje učiniti još težim, naglasila je Noem. 

Trump je uoči prvog ulaska u Bijelu kuću 2016. obećao izgraditi zid na oko 3,2 tisuće kilometara dugoj južnoj granici kako bi zaustavio ilegalne migracije. 

Ogradu je započeo graditi tijekom prvog mandata te obećava da će ju dovršiti u narednim godinama, prenosi dpa. 

