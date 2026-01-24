SAD pod snijegom i ledom: 'Oluja generacije' paralizirala je gotovo 200 milijuna ljudi...

Nezapamćena zimska oluja, nazvana Fern, okovala je veći dio Sjedinjenih Američkih Država ledom i snijegom, paraliziravši život za više od 200 milijuna ljudi u čak 35 saveznih država. Meteorolozi je opisuju kao "događaj koji se događa jednom u generaciji", a potencijalnu štetu od ledene kiše uspoređuju s razaranjima koja ostavljaju uragani. Zbog potpunog kolapsa sustava, otkazanih letova i masovnih prekida opskrbe strujom, vlasti pozivaju građane da ostanu u svojim domovima i pripreme se za najgore.

Razmjeri oluje koja se proteže na više od 3.700 kilometara, od Novog Meksika na jugozapadu pa sve do Nove Engleske na sjeveroistoku, natjerali su guvernere najmanje 17 saveznih država da proglase izvanredno stanje. Time su oslobodili financijska sredstva i aktivirali Nacionalnu gardu za pomoć ugroženim građanima.

Foto: Nick Oxford

Među državama u kojima je na snazi izvanredno stanje su Teksas, Georgia, Virginia, Sjeverna Karolina i New York, gdje se očekuju rekordne količine snijega i leda. Predsjednik Donald Trump poručio je putem društvenih mreža da njegova administracija koordinira odgovor s lokalnim vlastima te da je "Fema potpuno spremna reagirati". Unatoč tome, strah među stanovništvom raste iz sata u sat.

Potpuni prometni kolaps

Promet diljem zemlje je u potpunom zastoju. Do subote ujutro otkazano je gotovo deset tisuća letova, a najveća zrakoplovna čvorišta poput onih u Dallasu, Chicagu i Atlanti praktički su zatvorena. Zrakoplovne kompanije upozorile su putnike da ne dolaze u zračne luke i da prate status svojih letova putem interneta.

Ceste su postale smrtonosne zamke zbog debelog sloja leda koji se stvorio u pojasu od Teksasa do Sjeverne Karoline. Vlasti su uputile dramatičan apel građanima.

Foto: Gleb Garanich

​- Preklinjem vas, shvatite ovo ozbiljno - poručio je guverner Louisiane Jeff Landry, dok je glasnogovornik ministarstva prometa u Arkansasu zamolio ljude za strpljenje, naglasivši da bi čišćenje cesta moglo potrajati danima.

Strah od mraka i reprize smrtonosne 2021.

Osim prometnog kaosa, najveću prijetnju predstavlja mogući kolaps elektroenergetske mreže. Već je zabilježeno više od sto tisuća prekida opskrbe strujom, a stručnjaci upozoravaju da bi nakupljanje leda debljine i do dva i pol centimetra moglo uzrokovati rušenje dalekovoda i stabala, što bi milijune ljudi ostavilo u mraku i hladnoći na dulje vrijeme.

Foto: Tim Evans

Poseban strah vlada u Teksasu, koji se još sjeća katastrofalne oluje Uri iz 2021. godine, kada je zbog kolapsa mreže u ledu i mraku umrlo više stotina ljudi. Temperature u nekim dijelovima zemlje, uz osjet hladnoće zbog vjetra, padaju i do minus 25 Celzijevih stupnjeva. Uz to, cijene prirodnog plina, ključnog za grijanje i proizvodnju struje, porasle su za gotovo 70 posto u samo tjedan dana.

Pustoš na policama i život u strahu

Upozorenja vlasti izazvala su paničnu kupnju diljem južnih i središnjih država, koje nisu navikle na ovakve ekstremne uvjete. Police trgovina na kojima su stajali kruh, mlijeko, voda i konzerve potpuno su opustošene, a ispred benzinskih postaja i trgovina s generatorima stvarale su se duge kolone. Društvene mreže preplavljene su fotografijama praznih polica, koje svjedoče o razmjerima straha među stanovništvom.

Foto: Alyssa Pointer

Škole i vrtići u velikim gradovima poput Houstona i Chicaga otkazali su nastavu, crkve su prebacile mise na internet, a brojni javni događaji su odgođeni. Dok se oluja nastavlja kretati prema sjeveroistoku, gdje se u New Yorku i Bostonu očekuje i do pola metra snijega, Amerika se priprema za duge i neizvjesne dane.

