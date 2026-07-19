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Nakon novih sukoba

SAD pojačava vojne snage na Bliskom istoku, raste strah od širenja sukoba s Iranom

Piše HINA,
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SAD pojačava vojne snage na Bliskom istoku, raste strah od širenja sukoba s Iranom
Foto: Reuters
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Sjedinjene Države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok dok se sukob s Iranom zaoštrava, a taj se potez tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija u regiji, izvijestila je u nedjelju agencija dpa

Prema pisanju Wall Street Journala, raspoređivanje uključuje borbene avione F-16 iz američke zračne baze Spangdahlem u zapadnoj Njemačkoj te zrakoplove F-35 iz britanske baze RAF Lakenheath koju koristi američka vojska. U regiju se šalju i zrakoplovi za dopunu goriva u zraku, navodi list pozivajući se na izvore. O dodatnom raspoređivanju izvijestio je i New York Times, pozivajući se na američke dužnosnike. Prema njihovim navodima, odluka je donesena prije nego što su u petak u bazi u Jordanu tijekom iranskog napada poginula dva američka vojnika.

Taj potez vjerojatno će se tumačiti kao znak da se Washington priprema za moguće proširenje vojnih operacija protiv Irana.

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Prekid vatre postignut sredinom lipnja urušio se, a borbe su ovog mjeseca ponovno izbile oko strateški važnog Hormuškog tjesnaca, ključne rute za globalnu opskrbu energentima koja je i dalje praktički zatvorena.

SAD je tijekom proteklog tjedna izveo dnevne i noćne napade na ciljeve u Iranu, dok je Teheran napadao američke saveznike i vojne objekte diljem regije.

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