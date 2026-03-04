SAD pokrenuo vojnu akciju u Ekvadoru: Krenula nemilosrdna borba s krijumčarima droge

Sjedinjene Države pokrenule su vojnu akciju u Ekvadoru, što predstavlja značajnu eskalaciju kontroverzne šestomjesečne kampanje Bijele kuće protiv navodnih brodova za krijumčarenje droge. Američke snage surađuju s ekvadorskom vojskom kako bi poduzele "odlučnu akciju" protiv narko-kartela u toj južnoameričkoj zemlji, priopćilo je u utorak Južno zapovjedništvo Sjedinjenih Država (SOUTHCOM).

"Pohvaljujemo muškarce i žene ekvadorskih oružanih snaga za njihovu nepokolebljivu predanost ovoj borbi, pokazujući hrabrost i odlučnost kroz kontinuirane akcije protiv narko-terorista u njihovoj zemlji", stoji u izjavi zapovjednika SOUTHCOM-a, generala marinaca Francisa Donovana, povodom početka američkih operacija.

Prema podacima administracije, više od sto pedeset ljudi ubijeno je u američkim napadima na sumnjiva plovila za krijumčarenje droge na Karibima i istočnom Pacifiku od početka rujna. Američka vlada napade je opravdala kao nužne za zaustavljanje protoka droge prema sjeveru u SAD i zaštitu američkih građana. Međutim, ova akcija privukla je sve veću pozornost Kongresa i međunarodnu zabrinutost, posebno nakon što se otkrilo da su američke snage u naknadnom napadu ubile preživjele iz prvog napada u rujnu.

Foto: US Southern Command via X

Operacije protiv krijumčarenja droge oblikovale su velik dio vojnih aktivnosti administracije predsjednika Donalda Trumpa južno od američke granice. Prošlog mjeseca SAD je pružio obavještajne podatke meksičkim snagama sigurnosti koji su na kraju doveli do ubojstva jednog od najtraženijih narkobosova u zemlji, Nemesija Oseguere Cervantesa, poznatog kao El Mencho. Meksička vlada odbacila je Trumpov prijedlog da bi SAD mogao započeti "kopnene udare na kartele" u Meksiku, ali je obećala tješnju suradnju s američkim vlastima u borbi protiv narkokartela, piše Newsweek.

Trumpove izjave uslijedile su nedugo nakon što su elitne američke snage upale u Caracas, izvele napad na glavni grad Venezuele i uhitile tadašnjeg vođu zemlje Nicolása Madura. On se i dalje nalazi u pritvorskom centru u New Yorku, gdje se suočava s optužbama za narkoterorizam.

Operacije u Ekvadoru

Američka vojska nije ponudila dodatne detalje o ulozi koju će američki vojnici imati u operacijama u Ekvadoru. Međutim, neimenovani američki dužnosnik izjavio je za The New York Times da će američke specijalne snage podržavati ekvadorske komandose planiranjem, obavještajnim podacima i logistikom za akcije protiv krijumčara droge.

Foto: US SOUTHERN COMMAND via X

Ekvadorski predsjednik Daniel Noboa u ponedjeljak je izjavio da zemlja započinje "novu fazu" u svojoj borbi protiv krijumčarenja droge i ilegalnog rudarstva. Zemlja je poznata po izvozu zlata, bakra i srebra. Quito će od ovog mjeseca započeti zajedničke operacije sa svojim regionalnim saveznicima, uključujući SAD, rekao je Noboa.

Noboa i visoki ekvadorski obrambeni dužnosnici sastali su se s Donovanom u Quitu tijekom njegova posjeta zemlji u nedjelju i ponedjeljak. Na dnevnom redu bili su zajednički sigurnosni napori i "snažna predanost" SAD-a podršci ekvadorskim operacijama protiv droge, priopćio je SOUTHCOM. Prošlog mjeseca, general Dan Caine, načelnik Združenog stožera američke vojske i najviši američki vojnik, ugostio je visoke obrambene i vojne dužnosnike iz trideset i četiri zemlje na razgovorima o sigurnosti, uključujući krijumčarenje droge, na zapadnoj hemisferi.

