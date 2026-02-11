SAD šalje 200 vojnika u Nigeriju kako bi obučili vojsku te države

Sjedinjene Države planiraju poslati oko 200 vojnika u Nigeriju kako bi obučili vojsku te afričke države za borbu protiv islamističkih militanata, rekao je američki dužnosnik u utorak, nekoliko tjedana nakon što je predsjednik Donald Trump naredio zračne napade na ono što je nazvao ciljevima Islamske države.

Američka vojska prošli je tjedan izjavila da je poslala mali tim vojnika u Nigeriju bez navođenja broja, što je prvo priznanje američkih snaga na terenu otkako je Washington izveo zračni napad na Božić. Trump je rekao da bi moglo biti više američkih vojnih akcija u Nigeriji, a Reuters je izvijestio da SAD provodi nadzorne letove iznad zemlje iz Gane barem od kraja studenog.

Dužnosnik je rekao da će 200 vojnika nadopuniti nekolicinu američkog vojnog osoblja koje je već u Nigeriji kako bi pomoglo lokalnim snagama.

Američko zapovjedništvo za Afriku nije zasad odgovorilo na zahtjev za komentar.

Nigerija je pod intenzivnim pritiskom Washingtona da djeluje nakon što je Trump tvrdio da zapadnoafrička država ne uspijeva zaštititi kršćane od islamističkih militanata koji djeluju na sjeverozapadu.

Nigerijska vlada poriče bilo kakav sustavni progon kršćana, rekavši da se bori protiv islamističkih boraca i drugih naoružanih skupina koje napadaju i ubijaju i kršćane i muslimane.

Borci Boko Harama i Islamske države Zapadnoafrička provincija (ISWAP) pojačali su napade na vojne konvoje i civile, a sjeverozapad ostaje epicentar 17-godišnje islamističke pobune.

Stanovništvo Nigerije od preko 230 milijuna ljudi otprilike je podjednako podijeljeno između kršćana, koji prevladavaju na jugu, i muslimana, koji prevladavaju na sjeveru.