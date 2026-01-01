Obavijesti

'Sad sam najjači': Prigrlio je korupciju u HDZ-u i probuđeni fašizam u društvu. Što u 2026.?

Čitanje članka: 2 min
'Sad sam najjači': Prigrlio je korupciju u HDZ-u i probuđeni fašizam u društvu. Što u 2026.?
Foto: Annegret Hilse

U protekloj godini Andrej Plenković uspio je povezati endemsku korupciju u HDZ-u s rastućom fašizacijom društva, kako bi stvorio nove saveznike i iskoristio nove partnere s desnice u udaru na oporbu i svoje protivnike.

"Kako bih se zasitio premijerske funkcije? Tek sad sam najjači", izjavio je premijer Andrej Plenković u novogodišnjem intervjuu Media Servisu.

