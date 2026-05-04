SAD: Stopa nataliteta pala na rekordno nisku razinu u 2025.

Pad odražava i globalne trendove jer se sve manje žena odlučuje na majčinstvo u promijenjenim društvenim okolnostima. U SAD-u je opća stopa nataliteta, prema podacima agencije, pala za gotovo 23 posto od 2007. godine. Promjena prioriteta među mlađim ženama, uključujući "veće i zahtjevnije prilike na tržištu rada, proširene mogućnosti za slobodno vrijeme, povećani intenzitet roditeljstva... čine odluku o imanju djece manje poželjnom", rekao je Phillip Levine, profesor ekonomije na Sveučilištu Wellesley.

Broj beba rođenih u SAD-u u 2025. pao je za jedan posto u odnosu na godinu ranije na približno 3,6 milijuna, dok je opća stopa plodnosti, broj rođenja na 1000 žena u dobi od 15 do 44 godine, također pala za jedan posto na 53,1, pokazuju podaci.

Dok su stope nataliteta među ženama u tridesetima i četrdesetima rasle tijekom proteklog desetljeća, ti su dobici ostali premali da nadoknade trajne padove među ženama mlađima od 30 godina.

Prošle godine stopa plodnosti među ženama u dobi od 25 do 29 godina pala je za oko 4,4 posto, dok je stopa za žene u dobi od 30 do 34 godine porasla za oko 2,7 posto u odnosu na 2024., pokazuju podaci.

Stope nataliteta među tinejdžericama također su naglo pale, pri čemu je stopa za dob od 18 do 19 godina pala za sedam posto, a stopa za mlađe tinejdžerice od 15 do 17 godina za 11 posto, obje dosegnuvši rekordno niske razine.

Privremeni podaci temelje se na 99,95 posto svih evidencija o rođenjima koje je Nacionalni centar za zdravstvenu statistiku, dio CDC-a, zaprimio i obradio prošle godine do 3. veljače 2026.