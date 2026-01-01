Kina mijenja strategiju: Od stroge kontrole rađanja do većeg poreza na kondome

U sklopu porezne reforme i borbe protiv demografske krize, kineske vlasti po prvi put od devedesetih uvode porez na kontracepcijska sredstva. Od 1. siječnja kondomi i kontraceptivi su podložni stopi PDV-a od 13 posto, porezu od kojeg su ti proizvodi bili izuzeti otkako je Kina uvela nacionalni PDV 1993. godine. Ova mjera bila je "skrivena" u zakonu o PDV-u donesenom 2024. godine u sklopu napora za modernizaciju kineskog poreznog sustava. PDV čini gotovo 40 posto ukupnih poreznih prihoda Kine.

Nakon što je više od 30 godina provodila strogu politiku jednog djeteta, Kina je tijekom posljednjeg desetljeća uvela niz poticaja kako bi navela ljude na više djece u pokušaju da podigne padajući natalitet. Osim podizanja granice dopuštenog broja djece po paru na tri, pokrajine eksperimentiraju s popustima na IVF tretmane i gotovinskim subvencijama za dodatnu djecu. Neke lokalne samouprave nude mladencima dodatne dane plaćenog dopusta kako bi ih potaknule na stupanje u brak, piše The Guardian.

Ismijavanje na društvenim mrežama

Činjenica da će kondomi i kontraceptivi postati skuplji dočekana je s podsmijehom na društvenim mrežama.

- Što nije u redu s modernim društvom? Doista idu u ekstreme samo kako bi nas natjerali da imamo djecu - napisao je jedan korisnik na Weibou.

Novi zakon o PDV-u također uključuje porezne olakšice za skrb o djeci i "usluge posredovanja pri sklapanju braka". Ove je godine vlada također izdvojila 90 milijardi juana (12,7 milijardi dolara) za svoj prvi nacionalni program subvencija za dječju skrb, nudeći 3.600 juana godišnje za svako dijete mlađe od tri godine. U subotu je najavila i planove za proširenje nacionalnog programa zdravstvenog osiguranja kako bi pokrio sve troškove vezane uz porod.

Slab učinak poticaja i "metode prisile"

Međutim, poticaji su imali slab učinak. U 2024. godini stopa nataliteta iznosila je 6,77 na 1.000 ljudi, što je blagi porast u odnosu na 2023., ali još uvijek daleko ispod povijesnih razina. Rastuća stopa smrtnosti uzrokovana starenjem stanovništva znači da se kinesko stanovništvo smanjuje već najmanje tri godine.

Sada postoji zabrinutost da se vlasti okreću "metodama prisile" kako bi postigle nacionalni cilj povećanja broja beba. Žene u nekim područjima izvijestile su da primaju telefonske pozive lokalnih službenika koji se raspituju o njihovim menstrualnim ciklusima i planovima za rađanje. U prosincu su kineski mediji izvijestili da su žene u jednom okrugu u jugozapadnoj pokrajini Yunnan dužne prijaviti datum svoje posljednje menstruacije lokalnim vlastima. Lokalni zdravstveni ured priopćio je da je prikupljanje podataka potrebno za identifikaciju trudnica.

Simboličan potez bez većeg prihoda

Povećanje poreza na kondome uglavnom je simboličan potez. Tipično pakiranje kondoma košta 40-60 juana (5,70-8,50 USD). Kontracepcijska pilula, koja se može kupiti bez recepta, košta 50-130 juana za mjesečno pakiranje.

- Budući da se kineska politika rađanja pomaknula prema poticanju poroda i više ne promiče kontracepciju, razumno je ponovno uvesti oporezivanje kontraceptiva. Međutim, malo je vjerojatno da će ova mjera imati značajan učinak na povećanje stope fertiliteta - rekao je He Yafu, neovisni demograf iz pokrajine Guangdong.

Yun Zhou, izvanredna profesorica sociologije na Sveučilištu Michigan, rekla je da novi porez vjerojatno neće utjecati na donošenje odluka ljudi, ali on signalizira od strane vlade "kakvo bi poželjno obiteljsko ponašanje trebalo biti". Dodala je da će, ako pristup kontracepciji postane otežan, "teret negativnih učinaka snositi žene, posebno one u nepovoljnom položaju".

Kineski plan modernizacije poreznog sustava uključuje zakonsko kodificiranje poreza kojima su se ranije upravljali administrativni propisi. No, iako su prihodi prijeko potrebni lokalnim samoupravama koje se bore s nedostatkom novca, porez na kondome vjerojatno neće donijeti značajan iznos. Procjenjuje se da će oporezivanje kontraceptiva donijeti dodatnih 5 milijardi juana godišnje, što je tek kap u moru u usporedbi s ukupnim kineskim javnim proračunskim prihodima od 22 bilijuna juana.