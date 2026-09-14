24sata su detaljno analizirala predložene izmjene zakona koje su zaista puno oštrije od sadašnjih mjera, pa čak vraćaju i ono što je Vlada prije pet godina izbacila, poput najave pošiljki iz uvoza kako bi ih bolje kontrolirali. Međutim, sada je opet nastala zbrka.
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Sad su uveli novu zbrku u zakon koji regulira sve o otpadu
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Već tjednima slušamo najave premijera kako će se znatno postrožiti zakon o gospodarenju otpadom kako bi se onemogućilo ponavljanje slučaja Šincek i zakapanje tisuća tona otpada koje sada država mora sanirati. No, zakon zahvaća i puno širi spektar koji će utjecati i na svakodnevni život, poput formulacija kako će se određivati cijene koje mjesečno plaćamo za sakupljanje otpada, ali i način na koje tvrtke moraju s njim upravljati.
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