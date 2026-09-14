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Sad su uveli novu zbrku u zakon koji regulira sve o otpadu

Piše Ivan Pandžić,
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Sad su uveli novu zbrku u zakon koji regulira sve o otpadu
Izjave za medije nakon sastanka u Gospiću | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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24sata su detaljno analizirala predložene izmjene zakona koje su zaista puno oštrije od sadašnjih mjera, pa čak vraćaju i ono što je Vlada prije pet godina izbacila, poput najave pošiljki iz uvoza kako bi ih bolje kontrolirali. Međutim, sada je opet nastala zbrka.

Već tjednima slušamo najave premijera kako će se znatno postrožiti zakon o gospodarenju otpadom kako bi se onemogućilo ponavljanje slučaja Šincek i zakapanje tisuća tona otpada koje sada država mora sanirati. No, zakon zahvaća i puno širi spektar koji će utjecati i na svakodnevni život, poput formulacija kako će se određivati cijene koje mjesečno plaćamo za sakupljanje otpada, ali i način na koje tvrtke moraju s njim upravljati.

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Komentari 5
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