Sad su uveli novu zbrku u zakon koji regulira sve o otpadu

Već tjednima slušamo najave premijera kako će se znatno postrožiti zakon o gospodarenju otpadom kako bi se onemogućilo ponavljanje slučaja Šincek i zakapanje tisuća tona otpada koje sada država mora sanirati. No, zakon zahvaća i puno širi spektar koji će utjecati i na svakodnevni život, poput formulacija kako će se određivati cijene koje mjesečno plaćamo za sakupljanje otpada, ali i način na koje tvrtke moraju s njim upravljati.