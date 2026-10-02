Trump želi umiriti svoje birače prije izbora u studenome, pa traži način da spusti cijene dizela u SAD-u. Macron je odobrio otpuštanje zaliha
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Sad traži da ga Europa spašava
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Cijena dizela u Velikoj Britaniji prvi put je dosegnula 2 funte po litri, inflacija u EU za rujan dosegnula je 3,8 posto, što je najviša razina u posljednje tri godine. Sve je ovo posljedica "oluje" na tržištima zbog nastavka sukoba Ukrajina-Rusija, te SAD-Iran, kao i posljednjeg prijetećeg zahtjeva američkog predsjednika.
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