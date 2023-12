Sad treba pronaći čovjeka koji će obnoviti bolju polovicu Kissingerova naslijeđa

Umro je Henry Kissinger. Sudjelovao je u pripremi mnogih ratova i državnih udara i u ne manje primirja. Bio je spomenički primjer “realpolitik”, politike koja se vodi na principima moći, a ne na idealima. To zvuči surovo, no na kraju rezultira manjim zlom od idealizma, bio on socijalistički ili liberalni, ako se nameće silom. Nema nikakve sumnje da je liberalna demokracija bolja od autoritarnih sustava, ali probajmo zamisliti koliko bi milijuna ljudi palo da se taj sustav proba uvesti u Kinu, Rusiju, Saudijsku Arabiju, Katar ili Tursku. Imali bismo krv do koljena.