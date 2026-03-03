Obavijesti

SAD troši rakete koje će trebati u potencijalnom ratu s Kinom

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: U.S. Navy

Američki krstareći projektili Tomahawk su dio mješavine oružja, uključujući dronove, koji su korišteni u napadima na Iran tijekom operacije Operation Epic Fury

Admiral

SAD u napadima na Iran koristi notorne Tomahawk projektile, ali stručnjaci se boje da troše ionako male količine koje imaju. Američki dužnosnici i stručnjaci izrazili su zabrinutost da se zalihe raketa Tomahawk rapidno troše nakon njihove uporabe protiv ciljeva u Nigeriji, Jemenu, Iranu i sada ponovno u Iranu, što nosi rizik da SAD možda neće imati dovoljno raketa ako bi došlo do rata s protivnikom poput Kine, piše Business Insider

Međutim, postoje napori za povećanje proizvodnje. Kao dio novog sporazuma s Pentagonom, tvrtka RTX Corporation objavila je ovog mjeseca da će raditi na povećanju godišnje proizvodnje Tomahawka na više od 1.000 raketa godišnje u okviru višegodišnjeg plana.

Američki krstareći projektili Tomahawk su dio mješavine oružja, uključujući dronove, koji su korišteni u napadima na Iran tijekom operacije Operation Epic Fury, rekao je američki dužnosnik za Business Insider. US Central Command kasnije je objavio video snimke lansiranja.

Govoreći pod uvjetom anonimnosti kako bi raspravljao o vojnim događajima, dužnosnik je rekao da su američki ratni brodovi lansirali Tomahawk rakete na iranske ciljeve, dok su kopnene snage koristile High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Dužnosnik nije precizirao koliko je Tomahawk raketa ispaljeno niti koje su lokacije bile ciljevi.

