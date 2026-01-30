SAD u Zaljev šalje nosač USS Abraham Lincoln, bombardere i razarače, Iran prijeti raketama, miniranjem Hormuza i napadima na američke baze
TEHERAN JE SLJEDEĆI? PLUS+
SAD u Zaljev šalje nosač Lincoln, bombardere i razarače, a Iran prijeti raketama i miniranjem
Čitanje članka: 3 min
Nakon prividnog smirivanja kriza vezanih za Venezuelu i Grenland, američki predsjednik Donald Trump ponovno je fokus usmjerio prema Iranu. Uz snažno gomilanje američkih vojnih snaga u Perzijskom zaljevu i oštru retoriku s obje strane, pitanje više nije hoće li doći do eskalacije nego kakav bi sukob mogao uslijediti ako u posljednji trenutak propadnu pregovori o iranskom nuklearnom programu. Prema analizama BBC-ja i Reutersa, mogući ishodi kreću se od ograničenih vojnih udara do potpunog regionalnoga kaosa s globalnim posljedicama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+