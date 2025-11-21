SAD ukinuo sankcije Vladimiru Šantiću, haškom optuženiku i bivšem pripadniku HVO-a

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu financija SAD-a objavio je kako je s popisa osoba pod sankcijama skinuo ime Vladimira Šantića, bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) kojega je Haaški tribunal pravomoćno osudio zbog ratnih zločina počinjenih u središnjoj Bosni.

U objavi na mrežnoj stranici OFAC-a stoji samo obavijest da je Šantićevo ime uklonjeno s popisa osoba pod američkim sankcijama a uz to nema nikakvog obrazloženja. Stoji tek oznaka kako je on "haaški optuženik".

Šantića, nekadašnjeg časnika u vojnoj policiji HVO-a, Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) je 2001. godine pravomoćno osudio na 18 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Bošnjacima u središnjoj Bosni.

Presuda se odnosila i na zločin u Ahmićima.

Proglašen krivim na osnovu individualne kaznene odgovornosti za zločine protiv čovječnosti odnosno progone na političkom, rasnom i vjerskom osnovu te ubojstvo i nečovječno postupanje a oslobođen je navoda optužnice koji su ga teretili za kršenje zakona i običaja ratovanja. U pritvoru je bio od 1997. godine a 2002. godine prebačen je na izdržavanje kazne u Španjolsku. Na prijevremenu slobodu pušten je 2009. godine odlukom haaškog suca Patricka Robinsona.

OFAC je pod administracijom Donalda Trumpa započeo reviziju popisa osoba pod sankcijama s područja zapadnog Balkana pa je tako potraj listopada ukinuo sankcije za bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika te za još 48 osoba i tvrtki koje su s njim povezane a ranije su bile označene povezanim s korupcijom ili suodgovornim za provedbu planova o secesiji RS od BiH.