Obavijesti

News

Komentari 0
BEZ IKAKVOG OBRAZLOŽENJA

SAD ukinuo sankcije Vladimiru Šantiću, haškom optuženiku i bivšem pripadniku HVO-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
SAD ukinuo sankcije Vladimiru Šantiću, haškom optuženiku i bivšem pripadniku HVO-a
Foto: screenshot/Youtube

Šantića, nekadašnjeg časnika u vojnoj policiji HVO-a, Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) je 2001. godine pravomoćno osudio na 18 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Bošnjacima u središnjoj Bosni

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu financija SAD-a objavio je kako je s popisa osoba pod sankcijama skinuo ime Vladimira Šantića, bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) kojega je Haaški tribunal pravomoćno osudio zbog ratnih zločina počinjenih u središnjoj Bosni.

U objavi na mrežnoj stranici OFAC-a stoji samo obavijest da je Šantićevo ime uklonjeno s popisa osoba pod američkim sankcijama a uz to nema nikakvog obrazloženja. Stoji tek oznaka kako je on "haaški optuženik".

Šantića, nekadašnjeg časnika u vojnoj policiji HVO-a, Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) je 2001. godine pravomoćno osudio na 18 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Bošnjacima u središnjoj Bosni.

Presuda se odnosila i na zločin u Ahmićima.

Proglašen krivim na osnovu individualne kaznene odgovornosti za zločine protiv čovječnosti odnosno progone na političkom, rasnom i vjerskom osnovu te ubojstvo i nečovječno postupanje a oslobođen je navoda optužnice koji su ga teretili za kršenje zakona i običaja ratovanja. U pritvoru je bio od 1997. godine a 2002. godine prebačen je na izdržavanje kazne u Španjolsku. Na prijevremenu slobodu pušten je 2009. godine odlukom haaškog suca Patricka Robinsona. 

OFAC je pod administracijom Donalda Trumpa započeo reviziju popisa osoba pod sankcijama s područja zapadnog Balkana pa je tako potraj listopada ukinuo sankcije za bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika te za još 48 osoba i tvrtki koje su s njim povezane a ranije su bile označene povezanim s korupcijom ili suodgovornim za provedbu planova o secesiji RS od BiH.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'
UDAR NA DŽEPOVE

HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'

Kao jedan od glavnih razloga povećanja cijene navodi se inflacija
Novi detalji požara u zgradi Vjesnika: Skupina mladih ušla je unutra 'iza leđa' zaštitaru?!
UHITILI MALOLJETNIKA

Novi detalji požara u zgradi Vjesnika: Skupina mladih ušla je unutra 'iza leđa' zaštitaru?!

Zbog sigurnosti policija još nije imala prilike provesti očevid u neboderu Vjesnika. Ipak, provode krim istraživanje te su uhitili jednu osobu
Zagorci sretni što su dozvole za solare nezakonite: 'Bili smo u pravu, mičite se od naše zemlje'
NE BU IŠLO!

Zagorci sretni što su dozvole za solare nezakonite: 'Bili smo u pravu, mičite se od naše zemlje'

Ministarstvo utvrdilo da su dozvole za solare nezakonite • 400 obitelji kojim prijeti izvlaštenje: Sretni smo, želimo da se ponište i prestane izvlaštenje • SDP-ov župan Željko Kolar još ne priznaje odgovornost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025