GRADI PLESNU DVORANU

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Donald Trump o rušenju dijela Bijele kuće: To je glazba za moje uši, podsjeća me na novac...
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Trump je rekao da on djelomično financira radove na ogromnoj plesnoj dvorani, dok će privatni i korporativni donatori pokriti ostatak

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je odbacio kritike zbog rušenja dijela Bijele kuće radi izgradnje nove plesne dvorane, rekavši da je zvuk građevinskih radova "glazba za moje uši".

Demokrati, uključujući bivšu prvu damu Hillary Clinton, optužili su republikanca da ne poštuje službenu rezidenciju američkog predsjednika nakon što su bageri srušili pročelje Istočnog krila, gdje su smješteni uredi prve dame.

"Gradimo plesnu dvoranu svjetske klase", rekao je Trump na ručku za republikanske senatore u Bijeloj kući dok se u pozadini čula buka strojeva.

"Vjerojatno čujete prekrasan zvuk gradnje straga. Čujete li taj zvuk? Oh, to je glazba za moje uši. Volim taj zvuk."

79-godišnji mogul nekretnina također je rekao da porezni obveznici neće platiti ništa za projekt vrijedan 250 milijuna dolara.

"Kad čujem taj zvuk, podsjeća me na novac. U ovom slučaju, podsjeća me na nedostatak novca jer ja plaćam za to", rekao je o buci rušenja.

Trump je rekao da on djelomično financira radove na ogromnoj plesnoj dvorani, dok će privatni i korporativni donatori pokriti ostatak.

Jedna od bivših 'stanarki' Istočnog krila kritizirala je Trumpov projekt.

"To nije njegova kuća. To je vaša kuća. I on je uništava", rekla je bivša državna tajnica Hillary Clinton, čiji je suprug Bill Clinton bio predsjednik od 1993. do 2001. godine, a koja je izgubila od Trumpa na izborima 2016. 

