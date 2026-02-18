Obavijesti

SAD zaprijetio Iranu napadom ako ne postignu sporazum

Piše HINA,
Foto: Kevin Lamarque

Washington poručuje da postoje razlozi za napad, dok Teheran najavljuje nastavak pregovora nakon drugog kruga razgovora u okolici Ženeve.

Sjedinjene Države u srijedu su upozorile Iran da bi bilo "vrlo uputno" postići sporazum, navodeći da postoji "mnogo razloga" da ga se napadne, dan nakon razgovora za koje su obje zemlje najavile da ih namjeravaju nastaviti.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt uputila je ovo najnovije upozorenje nakon što je Iran u srijedu izjavio da "razvija okvir" za napredak u pregovorima sa Sjedinjenim Državama.

Predsjednik Donald Trump upozorio je i London da se ne "odriče" vojne baze u Indijskom oceanu, tvrdeći da bi ona bila ključna u slučaju napada na Iran, ako Teheran "odluči ne postići sporazum".

Dvije su zemlje rivali zaključile drugi krug neizravnih pregovora u utorak u okolici Ženeve uz posredovanje Omana, u kontekstu intenziviranog američkog vojnog raspoređivanja u Perzijskom zaljevu.

Nakon sastanka, Teheran i Washington naznačili su da će nastaviti razgovore, ali su naglasili da su još daleko od premošćivanja jaza između svojih stavova.

„Postoji mnogo razloga i argumenata u prilog udara na Iran“, rekla je Leavitt u srijedu, dodajući da bi „Iranu bilo toplo preporučeno da postigne dogovor s predsjednikom Trumpom“.

Sjedinjene Države spriječit će Iran da dođe do nuklearnog oružja „na ovaj ili onaj način“, ranije je upozorio američki ministar energetike Chris Wright.

