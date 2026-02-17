Libanon: Hezbolah ne pristaje na vladin plan razoružanja

Militantna skupina Hezbolah odbacila je u utorak odluku libanonske vlade da vojsci odobri najmanje četiri mjeseca da unaprijedi drugu fazu nacionalnog plana razoružanja, rekavši da neće prihvatiti ono što vidi kao potez koji služi Izraelu.

Libanonski kabinet zadužio je vojsku da izradi i počne provoditi plan ⁠kako bi se oružje svih naoružanih skupina stavilo pod državnu kontrolu, u pokušaju da razoruža Hezbolah nakon razornog rata s Izraelom 2024.

U rujnu 2025. vlada je službeno pozdravila plan vojske da razoruža šijitsku miliciju koju podupire Iran, ​iako nije postavila jasan vremenski okvir.

Čelnik Hezbolaha ⁠Naim Kasem rekao je da je "ono što libanonska vlada radi velika pogreška jer služi ciljevima izraelske agresije".

Libanonski ministar informiranja Paul Morcos ‌rekao je ⁠da je vlada primila na znanje mjesečno izvješće vojske o svom planu kontrole naoružanja koji uključuje ograničavanje oružja u područjima sjeverno od rijeke Litani do rijeke Awali u Sidonu.

"Traženi vremenski okvir je četiri mjeseca, s mogućnošću obnavljanja ovisno o raspoloživim sposobnostima, izraelskim napadima i preprekama na terenu", rekao je.

Hezbolah je odbacio napor za razoružanje kao pogrešan korak dok Izrael nastavlja ciljati Libanon, a šijitski ministri napustili su sjednicu vlade u znak prosvjeda.

Izrael je rekao da je razoružanje Hezbolaha sigurnosni prioritet, tvrdeći da oružje skupine izvan libanonske državne kontrole predstavlja izravnu prijetnju njegovoj sigurnosti.

Izrael je također rekao da će nastaviti s onim što opisuje kao akciju za sprječavanje učvršćivanja ili naoružavanja neprijateljskih aktera u Libanonu dok se ne uklone prekogranične prijetnje.