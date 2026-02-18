Rat s Iranom bi uskoro mogao početi. Bit će potpuno drukčiji od onog prošlog ljeta

SAD je bliže velikom ratu na Bliskom istoku no što većina Amerikanaca to shvaća, a sukob bi mogao započeti vrlo brzo, rekli su upućeni izvori za američki portal Axios.

Američka vojna operacija u Iranu vjerojatno bi bila masovna kampanja koja bi trajala tjednima i više bi sličila pravom ratu nego prošlomjesečnoj preciznoj operaciji u Venezueli, navode izvori Axiosa.

Foto: IRGC via Wana News Agency

Izvori napominju da bi se vjerojatno radilo o zajedničkoj američko-izraelskoj kampanji znatno šireg opsega i egzistencijalnoj za tamošnji režim - od dvanaestodnevnog rata pod vodstvom Izraela prošlog lipnja, kojem su se SAD na kraju pridružile kako bi uništile iranska podzemna nuklearna postrojenja.

Takav bi rat imao dramatične posljedice za cijelu regiju i goleme implikacije za preostale tri godine Trumpova predsjedničkog mandata. S obzirom na to da su pažnja Kongresa i javnosti zaokupljene drugim temama, gotovo da i nema javne rasprave o onome što bi mogla biti najznačajnija američka vojna intervencija na Bliskom istoku u posljednjih desetak godina.

Trump je početkom siječnja bio na korak do napada na Iran zbog režimskog krvavog gušenja prosvjeda u kojem su ubijene tisuće ljudi. No, kad je taj trenutak prošao, administracija se prebacila na dvostruki pristup - nuklearne pregovore uz istovremeno masovno gomilanje vojne sile.

Odgodom i dovođenjem tolike vojne sile, Trump je podigao uloge i očekivanja o tome kako bi operacija izgledala ako dogovor ne uspije. A trenutačno se dogovor ne čini vjerojatnim, kažu izvori Axiosa.

Foto: IRGC via Wana News Agency

Savjetnici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, sastali su se jučer u Ženevi s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Arakčijem. Razgovori su trajali tri sata.

Obje strane nakon sastanka poručile su da je ostvaren "napredak", no razlike su i dalje velike, a američki dužnosnici, kako piše Axios, nisu optimistični kada je riječ o mogućnosti njihova brzog premošćivanja.

Američki potpredsjednik J. D. Vance rekao je za Fox News da su razgovori "u nekim aspektima prošli dobro", ali da je "u drugim bilo vrlo jasno da je predsjednik postavio neke crvene linije koje Iranci zasad nisu spremni priznati i na njima raditi".

Vance je pritom jasno dao do znanja da, iako Trump želi postići dogovor, mogao bi zaključiti da je diplomacija "dosegnula svoj prirodni kraj". U međuvremenu, američko vojno prisustvo u regiji dodatno je ojačano. Trumpova armada sada uključuje dva nosača zrakoplova, dvanaest ratnih brodova, stotine borbenih zrakoplova i više sustava protuzračne obrane. Dio te vojne sile još je na putu prema Bliskom istoku.

Prema podacima koje navodi Axios, više od 150 američkih vojnih teretnih letova prebacilo je u regiju sustave naoružanja i streljivo. Samo u posljednja 24 sata dodatnih 50 borbenih zrakoplova — F-35, F-22 i F-16 — upućeno je prema tom području. Američki dužnosnici poručili su nakon jučerašnjeg sastanka da Iran u roku od dva tjedna mora dostaviti detaljan prijedlog.

Axios podsjeća da je 19. lipnja prošle godine Bijela kuća također postavila dvotjedni rok u kojem je Trump trebao odlučiti hoće li nastaviti pregovore ili narediti napade. Tri dana kasnije pokrenuo je operaciju "Midnight Hammer", u kojoj su žestoko napadnuta iranska nuklearna postrojenja.

Kako zaključuje Axios, nema naznaka da je diplomatski proboj s Iranom na vidiku. No sve je više pokazatelja da bi rat mogao biti neizbježan.