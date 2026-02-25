Kupio je skoro 12 kila droge u Vukovaru. Ide u istražni zatvor

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru provelo je istragu nad Hrvatom (33) zbog proizvodnje i preprodaje droge. Sumnja se da je muškarac od početka veljače do 23. veljače 2026. na području Vukovara kupio 11 kilograma marihuane, 565 grama kokaina i 36 grama gljiva, priopćio je DORH.

Drogu je držao upakiranu u više desetaka paketića koje je skrivao u kući. Osim toga, sumnja se i da je posjedovao originalne blistere sa sjemenkama indijske konoplje namijenjene za proizvodnju marihuane.

- Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Vukovaru prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi ponoviti kazneno djelo (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku). Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio osumnjičeniku istražni zatvor - napisali su u priopćenju.