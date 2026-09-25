Šaljite svoje prijedloge! Kako bi trebao izgledati novi Maksimir?

Pobjednički projekt za novi stadion Maksimir izazvao je brojne reakcije. Dok arhitekti hvale pobjedničko rješenje, drugi smatraju da ono ne odgovara onome što zaslužuju Zagreb i Dinamo.

Zato nas zanima vaše mišljenje. Kako bi, prema vašem mišljenju, trebao izgledati novi Maksimir?

Treba li stadion imati potpuno spojene tribine i krov koji će gledatelje štititi od kiše i vjetra? Koliko bi stadion trebao imati sadržaja izvan utakmica? Kako bi se trebao uklopiti u Maksimir i okolni prostor? I što vam je najvažnije, izgled, funkcionalnost, akustika, udobnost, sadržaji ili povezanost s navijačima i tradicijom Dinama?

Pošaljite nam svoje prijedloge, skice, vizualizacije ili fotografije ideja za novi Maksimir.

Najzanimljivije prijedloge objavit ćemo na 24sata.