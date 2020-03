'Sam Bog mi je spasio sina, sve je satrano, urušeno, strašno...'

Jako se zatreslo i bilo je jako glasno. Moja zgrada je cijela popucala. Probudilo nas je iz sna i izbacilo iz kreveta, kaže Zagrepčanin kojeg je, kao i sugrađane i ljude koji žive u okolici Zagreba, trgnuo iz sna potres.

Zaglušujuća buka i tutnjava zatresla je jučer Zagreb u jutarnjim satima. Prvi potres magnitude 5,4 krenuo je u 6.24 sati, drugi magnitude 5 u 7.01 sati. Uplašeni građani istrčali su na ulice. U centru grada cigle su letjele s krovova, fasade su padale...

Nažalost, djevojčica (15) ozlijeđena u potresu je jučer poslijepodne još bila u kritičnom stanju u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, i za njezin život su se borili neurokirurg sa svojim timom, poduzimajući sve mjere intenzivnog liječenja.

Potvrdio nam je to ravnatelj Klaićeve prof. dr. Goran Roić. Ministar zdravstva Vili Beroš osvrnuo se i jučer poslijepodne na njezino stanje.- Radi se o teškoj ozljedi glave, bila je na hitnom neurokirurškom zahvatu i radi se o životnoj ugrozi - kratko je rekao. Najteže je pogođena zgrada na križanju Đorđićeve i Petrinjske. Ondje se odlomio zid sa zgrade.

- Ovo je prestrašno što proživljavamo, ali smo sretni da smo izvukli živu glavu - kažu Mile, Perica i Mirko koji su do jučer ujutro normalno živjeli u svojim domovima u zgradi na križanju Đorđićeve i Petrinjske: Njihovu svakodnevicu i mirno nedjeljno jutro prekinuo je snažan potres.

- Odvalio se stan do našeg, a mog sina koji je spavao od njega dijeli jedna papirnata pregrada. To ga je sam Bog spasio, ne znam kako bih to drugačije nazvao - kaže Mile. Dodaje da čovjek tek u ovakvim trenucima shvati koliko je bespomoćan.

- Mislim da sam u tom trenutku ženi i sinu samo viknuo ‘potres’, ali nisam siguran, nemaš osjećaj da se događa tebi - prepričava dramu koju je za vrijeme potresa doživio s ostalim Zagrepčanima.

- Sve je satrano, urušeno, zidovi popucali. Prestrašno to izgleda. Nas troje smo odmah izletjeli van... Iste sekunde, spašavaš živu glavu - kaže Mile te dodaje kako mu je i auto uništen ali ne zna gdje će dalje živjeti.

- Zovu nas prijatelji i obitelj. Možemo biti privremeno kod nekog, ali znate kako je, želiš se vratiti svojoj kući - kažu te dodaju da trenutno čekaju da im grad omogući smještaj.

- Jako je puno oštećenja, zgrade, auti... - kazao je premijer Andrej Plenković koji je nakon održane izvanredne sjednice Vlade s kolegama i gradonačelnikom Zagreba Milanom Bandićem obišao pogođena područja.

- Slušajte obavijesti koje dajemo. Budite pri kućama, moramo biti mudri i oprezni - dodao je Plenković koji je svim ministrima dao nalog da moraju svi inženjeri izaći na teren i procijeniti situaciju jer je sigurnost najbitnija. Potres je uništio crkvu u Palmotićevoj ulici, oštećena je i zgrada Sabora kao i mnogi domovi građana. Dio građana je zbog potresa napustio Zagreb, a svi stanovnici užeg centra koji zbog oštećenja nakon potresa nisu mogli u svoje domove smjestili su se u studentskom domu Cvjetno naselje iz kojeg su se iselili studenti.

Zagrebački vatrogasci i dobrovoljna vatrogasna društva u okolici odradili su jučer više od 70 intervencija, a na nekim lokacijama podignuti su šatori u kojima je Crveni križ građanima podijelio deke, grah i čaj. Iz Ministarstva graditeljstva priopćili su kako je prijavljeno oštećenje na više od 600 zgrada u Zagrebu, a iz zagrebačke policije kažu kako je oštećeno najmanje 23 automobila te je lakše ozlijeđeno 14 ljudi. Seizmolog Snježan Prevolnik, s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, za N1 je komentirao štete od potresa u Zagrebu.

- Bitno je naglasiti da je nakon potresa ovakve magnitude uobičajeno da se događaju potresi slabije magnitude. U nekoliko sati nakon prvog potresa zabilježili smo desetke i stotine potresa, a samo neke od njih ljudi osjećaju - rekao je seizmolog Prevolnik. Na području Krapinsko-zagorske županije osjetio se također potres, a najveće materijalne štete prijavljene su u općinama Gornja Stubica i grada Donja Stubica.