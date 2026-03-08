S obzirom na opasnost da bi mogla nastaviti s činjenjem prekršaja, vozačica je zadržana u službenim prostorijama policije do otrježnjenja.
IMALA 2,22 PROMILA
Sama se privela: Mrtva pijana ušla u dvorište policije u Čazmi
Pijana vozačica u subotu oko 22.50 sati automobilom je ušla na ulaz u dvorište Policijske postaje u Čazmi, u Ulici Milana Novačića. Policijski službenici alkotestirali su 34-godišnjakinju te joj je utvrđena koncentracija alkohola od 2,22 promila u organizmu.
S obzirom na opasnost da bi mogla nastaviti s činjenjem prekršaja, vozačica je zadržana u službenim prostorijama policije do otrježnjenja.
Protiv nje slijedi podnošenje prekršajnog naloga.
