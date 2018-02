'Samo' 27 godina im je trebalo da shvate zašto Hrvati bježe...

Moramo se zapitati što smo to učinili od naše prekrasne države kad oni koji su rođeni u njoj više u njoj ne žele živjeti i nemaju povjerenja u vlastitu državu, iako su emocije prema Domovini vrlo jake.

Rekao je to potpredsjednik Sabora i drugi čovjek HDZ-a Milijan Brkić na tribini “Nova hrvatska migracija” u Frankfurtu. Naveo je kako je broj od 250.000 iseljenih Hrvata u posljednjih sedam godina više nego alarmantan te da se čitavo društvo treba zapitati kako je nastala atmosfera koja pogoduje ovom egzodusu.

- Korupcija, sporo pravosuđe, kriminal, nepotizam i ideološke podjele najveći su razlozi kolektivne apatije društva, ali i odlaska mladih - Brkićeva je dijagnoza.

Poručio je kako bi volio da u Hrvatskoj “dođe vrijeme kad će HDZ i SDP napokon u miru razgovarati o budućnosti Hrvatske i da se razgovara snagom argumenta bez ikakvih ideoloških podjela”.

- Ovaj iseljenički val je puno pogubniji nego svi dosadašnji jer odlaze cijele obitelji i visokoobrazovani ljudi, koji su ‘gotov proizvod’ i u čije je obrazovanje država uložila. Prvorazredno pitanje bi u Hrvatskoj trebalo biti iseljavanje bez obzira na političke opcije jer ovo je nacionalno pitanje i treba otkloniti svaku ispraznu demagogiju i politikantstvo sa strane - poručio je drugi čovjek HDZ-a iz Frankfurta.

Konačno je shvatio hrvatsku realnost

Problemi o kojima Brkić govori samo su vrh ledenog brijega i plod su nerada svih dosadašnjih vlada koje je vodio HDZ, ali i SDP. Za političkog analitičara Žarka Puhovskog dobro je što je Milijan Brkić konačno shvatio što se u zemlji događa i što su realni problemi.

- Ovo je napredak u odnosu na ono što HDZ govori posljednjih godina - rekao je.

Uvjeren je da Brkić ovakvim istupom želi ojačati svoju poziciju u stranci. Izjavu Milijana Brkića u javnosti je protumačio kao otvaranje vrata velikoj koaliciji. Puhovski napominje kako je matematički jasno da HDZ i SDP, nastavi li se uspon Živog zida i bude li on na izborima osvojio glas 15 posto birača, trebaju računati na tu mogućnost. Politički analitičar Ivica Relković slaže se da bi Brkićev istup mogao biti probni balon za ispitivanje bila javnosti kad je u pitanju velika koalicija zbog straha od trećih opcije koje ne žele koalirati ni s kim. No napominje kako za rješavanje problema koje je naveo Brkić nije nužno da dođe do koalicije kako bi se oni počeli rješavati.

- Prvo treba smanjiti i zaustaviti iseljavanje pa napraviti sve da se mladi vrate u Hrvatsku. HDZ i SDP za to ne trebaju čekati izbore. Za zemlju bi bilo dobro da dvije velike stranke sjednu za stol i dogovore se oko rješavanja ključnih problema, poput korupcije, sporog pravosuđa i ostalih nagomilanih problema koje su zajedno napravili - rekao je Relković napominjući kako bi dvije najveće stranke zajedničkim djelovanjem za budućnost zemlje pokazale svoju zrelost.

Korupcija kao problem broj jedan u zemlji

1. Korupcija je problem koji uništava naše društvo. Nažalost, o tom problemu se u Hrvatskoj više priča, a gotovo da nismo učinili ništa da se ona spriječi. Prema posljednjem objavljenom indeksu percepcije, Hrvatska se ubraja u korumpirane države Europske unije. Od nas su lošije tek Mađarska, Rumunjska, Italija, Grčka i Bugarska.

Sporo pravosuđe generator je problema

2. Bez efikasnog pravosuđa nema ni efikasne borbe protiv korupcije. Naše pravosuđe je prema učinkovitosti u rješavanju sudskih predmeta među četiri najniže rangirana u Europi. Svaka vlada priča o potrebi reforme pravosuđa, ali ona nikako da ugleda svjetlo dana. U Hrvatskoj je moguće da sudski proces traje nekoliko desetljeća.

Kriminal je jedan od problema društva

3. Kriminal je također apostrofiran kao jedan od problema zbog kojeg se ljudi iseljavaju iz Hrvatske. Od njega nisu imune ni druge zemlje. Čelni ljudi policije kažu kako je stanje sigurnosti u Hrvatskoj povoljno i da je broj kaznenih djela u prošloj godini smanjen za tri posto. Policija, koja brine o sigurnosti, osim što je potplaćena, nije dovoljno dobro opremljena.

Nepotizam - važno je imati prijatelja ili iskaznicu

4. Promjena vlasti u Hrvatskoj je prilika da političke elite nađu mjesto za ‘zaslužan kadar’. Ni jedna od stranaka koje su se izmijenile na vlasti nije bila imuna od postavljanja politički podobnog kadra po državnim poduzećima, agencijama i ostalim institucijama te u državnoj administraciji. U Hrvatskoj tako cvjetaju klijentelizam i nepotizam jer i dalje je kod zapošljavanja od stručnosti važnije tko je čiji rođak ili prijatelj ili koju ima člansku iskaznicu.

Društvo je zatrovano ideološkim podjelama

5. Ideološke podjele u zemlji posljednjih godina poticale su i političke elite. Tko su komunisti, jugonostalgičari, udbaši, treba li maknuti ploču s natpisom ‘Za dom spremni’..., samo su neka od pitanja kojima se društvo bavilo proteklih godina. Umjesto pitanja gdje želimo biti, donedavno je glavno pitanje u zemlji bilo: ‘Gdje si bio ‘91.?’.