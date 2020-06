Samo automobili na A1 između tunela Sv. Rok i vijadukta Božići

<p>Zbog olujnog vjetra na dionici autoceste A1 između tunela Sv. Rok i vijadukta Božići promet je dopušten samo osobnim vozilima, a ostala obilaze državnim cestama preko Obrovca i Gračaca (DC27 i DC50).</p><p>Hrvatski autoklub (HAK) u ponedjeljak je izvijestio kako je na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene promet zabranjen za I. i II. skupinu vozila - autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom. </p><p>Kolnici su mjestimice mokri ili djelomice vlažni u Slavoniji i na jugu Hrvatske. Poteškoće u prometu moguće su na dionicama cesta na kojima se zbog radova vozi prema privremeno postavljenoj signalizaciji.</p><p>Kolona teretnih vozila na autocesti A3 kraj naplatne postaje Bregana u smjeru Slovenije duga je oko 4 kilometra, pa iz HAK-a mole vozače za strpljenje.</p><p>Zbog aktualne situacije s epidemijom koronavirusa, Jadrolinija početak plovidbe na komercijalnim brzobrodskim linijama Dubrovnik-Korčula-Hvar-Bol -Split i Split-Hvar odgađa za 3. srpnja.</p><p>Od ponedjeljka, 25. svibnja Jadrolinija plovi prema novom redu plovidbe koji se može pronaći na linku <a href="https://www.jadrolinija.hr/red-plovidbe/lokalne-linije-2020-" target="_blank">https://www.jadrolinija.hr/red-plovidbe/lokalne-linije-2020-</a>.</p><p>Početak plovidbe na međunarodnoj liniji Zadar – Ancona odgađa se za subotu, 20. srpnja.</p><p>Jadrolinija nastavlja s plovidbom izvanredne međunarodne teretne linije Zadar-Ancona po istom redu plovidbe. Linija je namijenjena isključivo teretnim vozilima.</p><h2 data-bind="text:Title" itemprop="headline">Smanjenje naoblake, najviše sunca na sjevernom Jadranu</h2><p>Postupno smanjenje naoblake dolazi sa zapada, pa će najviše sunčanog vremena u ponedjeljak biti na sjevernom Jadranu, prognoza je je Državnog hidrometeorološkog (DHMZ). </p><p>Oblačnije će se zadržati na istoku i u Dalmaciji, mjestimice uz malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u prvom dijelu dana.</p><p>Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, podno Velebita i bura, navečer lokalno i jaka.</p><p>Najviša temperatura zraka od 22 do 27, a na Jadranu od 25 do 29 stupnjeva Celzijusa.</p>