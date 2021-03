Cesta Omiš - Gata zatvara se ove subote, čime će se presjeći cestovna veza Omiša i toga mjesta, ali i brojnih drugih sela omiškog zaleđa, nekadašnje slavne Poljičke Republike.

Tom cestom u zimskom periodu prođe oko tri tisuće putnika, a oni će od subote iz Gata do Omiša dolaziti brodovima.

Ili autom do Splita pa Jadranskom magistralom nazad do Omiša, što je put od 40-ak kilometara u jednom pravcu. Postoji još jedan pravac, u smjeru Makarske, ali on je još duži, a i lošija je cesta.

Tako će se od idućeg tjedna svi koji rade u Omišu, a žive u omiškom zaleđu morati ili satima voziti do Omiša i natrag ili premostiti Cetinu besplatnim brodovima koji će cjelodnevno prevoziti putnike, od 5 do 23 sata. Vožnja će biti besplatna za sve i trajat će od pet do deset minuta.

To uključuje i djecu koja školu pohađaju u Omišu, a neki su roditelji već najavili kako zbog (ne)sigurnosti plovidbe djecu neće puštati brodom u školu.

Stanovnici omiškog zaleđa ogorčeni su i zabrinuti i zbog starijeg svijeta, jer će im od subote najbliža ambulanta biti u Splitu udaljenom 30 kilometara. Inače, vožnja u normalnim uvjetima od Gata do Omiša traje nepunih pet minuta. Zbog svega navedenog otišli smo u Gata da iz prve ruke doznamo što mještani misle o novonastaloj situaciji. I već ispred prve trgovine zatekli smo nekoliko mještana. Nisu se željeli predstaviti ali su jedva dočekali pitanja o ovoj temi.

- Ma to je katastrofa, vraćaju nas u 17. stoljeće. Evo primjera, što ćemo sa starijim ljudima koje ne možemo ukrcati na brod, a kojima treba hitan pregled? A što ćemo kad bude nevrijeme, hoćemo li i tad prevoziti djecu brodom? A što kad zapuše bura - zasuli su nas pitanjima, pa nastavili:

- A što će poljoprivrednici koji prodaju robu u Omišu, hoće li ići do Splita pa u Omiš, kako će im se to isplatiti? A gdje ćemo uliti gorivo u aute, najbliža benzinska nam je u Splitu, dakle 30 kilometara plus 30 nazad.

Iako je za sva njihova pitanja nadležan investitor, dakle Hrvatske ceste, neke odgovore potražili smo kod Ive Tomasovića, gradonačelnika Omiša:

- Naravno da sam i ja nezadovoljan, ali drugog rješenja nije bilo. Konzultirali smo stručnjake. Ali rijeka nije more, a uz njezin prirodan tok imamo i hidroelektranu Zakučac, koja ga povremeno pojačava, i nitko nije mogao garantirati sigurnost čak ni za pješački, a kamoli ponton za prijevoz vozila i putnika.