Taj je čovjek brzo izašao iz auta, nazvao Hitnu pomoć, preparkirao majčin auto na sigurno, tješio je, pomagao oko djeteta, ostao s njima dok nije došla ekipa Hitne pomoći. Jedini je, u tolikom gradu, stao i pomogao
PIŠE: BOJANA MRVOŠ PLUS+
Samo je jedan čovjek, u žutom autu, stao pomoći ženi u nevolji
Čitanje članka: 1 min
Usred Zagreba, na užurbanoj prometnici, jedna je majka zaustavila auto jer je na stražnjem sjedištu njezin sin odjednom dobio napadaj, febrilne konvulzije. Nije znala što se događa, ukočio se, ne dajući nikakve znakove života, bila je izbezumljena. Automobili su samo prolazili pored njih, nitko nije stao, do jednoga.
