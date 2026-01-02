Obavijesti

Komentari 0
Samo je jedan čovjek, u žutom autu, stao pomoći ženi u nevolji

Piše Bojana Mrvoš,
Samo je jedan čovjek, u žutom autu, stao pomoći ženi u nevolji
Foto: Privatni album

Taj je čovjek brzo izašao iz auta, nazvao Hitnu pomoć, preparkirao majčin auto na sigurno, tješio je, pomagao oko djeteta, ostao s njima dok nije došla ekipa Hitne pomoći. Jedini je, u tolikom gradu, stao i pomogao

Usred Zagreba, na užurbanoj prometnici, jedna je majka zaustavila auto jer je na stražnjem sjedištu njezin sin odjednom dobio napadaj, febrilne konvulzije. Nije znala što se događa, ukočio se, ne dajući nikakve znakove života, bila je izbezumljena. Automobili su samo prolazili pored njih, nitko nije stao, do jednoga.

Komentari 0
Traži se misteriozni junak iz Zagreba: 'Pomogao mi je s djecom, želim mu se zahvaliti'
ČOVJEK IZ ŽUTOG CADDYJA

Traži se misteriozni junak iz Zagreba: 'Pomogao mi je s djecom, želim mu se zahvaliti'

Vozila sam sinove u bolnicu. Mlađem se stanje pogoršalo. Samo je jedan čovjek, u žutom Caddyju, stao. Nazvao je Hitnu i čekao s nama, rekla je majka Ivana Lacković koja je u potrazi za 'Čovjekom'

OSTALO

