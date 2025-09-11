Samo jedna od četiri poslovne transformacije doista uspješna

Poslovne transformacije postale su svakodnevica, no tek svaka četvrta završi uspješno, pokazuje novo istraživanje PROI Worldwidea – najveće globalne mreže neovisnih komunikacijskih agencija. U anketi je sudjelovalo više od 650 lidera i donositelja odluka iz 30 zemalja, a rezultati ukazuju na presudnu važnost kvalitetne i pravovremene komunikacije.

Iako lideri ističu da komunikacija ima ključnu ulogu u uspješnoj transformaciji, samo 26 posto ispitanih tvrtki ocijenjeno je kao učinkovito u prijenosu poruka tijekom velikih promjena. U ostalim slučajevima proces prate gubitak povjerenja, kašnjenja i propuštene poslovne prilike.

Komunikacija kao temelj

„Komunikacija čini ključnu razliku između uspjeha i neuspjeha. Ona ne smije biti improvizacija,“ naglasila je Kristina Laco, direktorica Komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri, na predstavljanju Transformation Readiness Indexa 2025.

Nalazi istraživanja pokazuju da:

samo jedan od četiri lidera vjeruje da njegova organizacija učinkovito komunicira tijekom transformacije,

trećina transformacija započinje bez jasne komunikacijske strategije,

povjerenje se često narušava nedosljednim porukama,

uključivanje zaposlenika od samog početka povećava šanse za uspjeh.

Posebno ranjiva točka je srednji menadžment. Dok 75 posto top menadžera vjeruje da srednja razina dobro prenosi ciljeve promjene, samo 50 posto stručnjaka za komunikacije to potvrđuje.

Uloga lidera i srednjeg menadžmenta

„Ako srednjem menadžmentu promjene nisu jasno objašnjene i ako oni to ne znaju prenijeti svojim timovima, uspjeh cijelog projekta dolazi u pitanje,“ upozorila je Violeta Colić.

Veliki jaz postoji i u percepciji uključenosti zaposlenika: gotovo dvije trećine top menadžera vjeruje da su radnici uključeni dovoljno rano, no to dijeli tek 44 posto komunikacijskih stručnjaka. Tamo gdje su zaposlenici imali priliku sudjelovati u oblikovanju procesa, spremnost na promjene i osjećaj pripadnosti bili su znatno veći.

Prema PROI-evu izvješću, transformacije uspijevaju samo kada jasno i uvjerljivo odgovore na pitanje „zašto“. Bez toga vizija ostaje mrtvo slovo na papiru, a umjesto angažmana zaposlenika dolazi do otpora i razočaranja.

Osnovan 1970., PROI Worldwide najveće je svjetsko partnerstvo vodećih neovisnih komunikacijskih agencija. S više od 90 partnerskih tvrtki u 65 zemalja, PROI objedinjuje lokalnu stručnost i globalnu perspektivu kako bi pomogao organizacijama da uspješno odgovore na složene izazove. Partner PROI Worldwide u Hrvatskoj je Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri.