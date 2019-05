Samo su je morali ubrati: Po besplatnu blitvu došlo šestero

Blitvu sam želio darovati potrebitima jer bila bi prava šteta da propadne. Nisam želio niti sam uzimao nikakve naknade, poput novca ili poklona, a prekupce koji su željeli zaraditi kasnijom prodajom odlučno sam odbio, rekao nam Dean Pamić Nefat iz sela Frančini, pet kilometara udaljenog od Pazina.

Prije nekoliko dana na svom Facebook profilu i na stranici grupe “Pazin-kupi, prodaj, zamijeni” ponudio je besplatno 500 kilograma blitve. Jedini uvjet bio je da si je zainteresirani sami uberu.

Mladi poljoprivrednik kaže kako se na oglas javilo više stotina zainteresiranih. Danima mu zvoni telefon, no do njegova se imanja i u samu berbu uputilo samo šestero ljudi. Neki su bili iz Istre, a većina ih je došla iz Rijeke. Iako smo u početku bili sumnnjičavi da se možda ne radi o nekoj prevari, kad smo došli do imanja, uvjerili smo se kako o tome nema niti govora. Dvije dame koje su došle iz Rijeke i u polju brale blitvu bile su vrlo zadovoljne. Dean im je pomogao u branju, a da su htjele, mogle su zeleninom napuniti i cijeli automobil. Bile su zahvalne i ugodno iznenađene. Inače svi koji svrate do njegova OPG-a mogu kupiti i ekološke proizvode poput češnjaka, krumpira, kupusa i luka, koji raste na starorimskome groblju. Upravo su ondje 1950-ih istraživali i našli desetke grobnica iz kojih su arheolozi izuzeli zanimljive artefakte koji su pohranjeni u pazinskome muzeju.

Foto: Ivan Grgat/24sata

- Malo dalje nalazi se iskop boksitne rudače, a u njega su tijekom istraživanja pobacani iskopani uništeni natpisi uklesani u kamen - prepričao nam je Dean.

Obiteljsko gospodarstvo naslijedio je od pokojnog oca. S majkom i suprugom, koja radi u školi s djecom s poteškoćama u razvoju, na više od dva hektara sadi razne poljoprivredne kulture. Uz to drži nešto kokoši, a odnedavno je nabavio i tele. Svoje proizvode prodaje od vrata do vrata, a kad susjedima nešto zatreba, naprosto im daruje. Tako je unatoč tome što ga proizvodi ostao bez luka, pa ga je na koncu sam morao kupovati.

Tema: Hrvatska