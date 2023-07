Samo troje kandidata za povjerenika za informiranje, među njima nije Pičuljan

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Novi povjerenik trebao bi biti izabran do studenoga kada Pičuljanu istječe petogodišnji mandat, no po svoj prilici Hrvatski sabor to neće učiniti do kraja ljetnog, nego na svom jesenskom zasjedanju

Samo tri kandidature pristigle su na javni poziv za izbor trećeg povjerenika za informiranje, a među njima nema kandidature aktualnog povjerenika Zorana Pičuljana iako se prema zakonu mogao javiti za još jedan mandat. Kandidature su poslali voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama Dubravka Bevandić, novinar i urednik na HRT-u Nikola Kristić te ravnateljica Uprave za politički sustav i opću upravu u Ministarstvu uprave i pravosuđa Anita Markić. Svi kandidati su diplomirani pravnici. Novi povjerenik trebao bi biti izabran do studenoga kada Pičuljanu istječe petogodišnji mandat, no po svoj prilici Hrvatski sabor to neće učiniti do kraja ljetnog, nego na svom jesenskom zasjedanju koje službeno počinje 15. rujna. Izbor povjerenika teško je očekivati do 15. srpnja jer su tek 'otišle' sigurnosne provjere za kandidate, što traži određeno vrijeme, neslužbeno se doznaje u Odboru za Ustav i Poslovnik koji je raspisao javni poziv. Za povjerenika sukladno pozivu može biti izabrana osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj, završen studij pravne ili društvene struke, te najmanje 10 godina radnog iskustva u struci. Uvjet za povjerenika je i da je istaknuti stručnjak s priznatim etičkim i profesionalnim ugledom i iskustvom iz područja zaštite i unapređenja ljudskih prava, slobode medija i razvoja demokracije; da nije član političke stranke, da nije osuđivana osoba te da se protiv nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti. Među dokumentacijom koju su kandidati morali priložiti uz životopis su i potvrda Porezne uprave da su podmirili sve dospjele obveze te pisana suglasnost za provođenje sigurnosne provjere drugog stupnja. Zakon propisuje da temeljem pristiglih kandidatura, Odbor za Ustav, uz prethodno mišljenje Odbora za informiranje, utvrđuje prijedlog najmanje dvaju kandidata za povjerenika te ga upućuje Saboru. Prva povjerenica za informiranje bila je Anamarija Musa, na dužnost je izabrana 2013., a po isteku mandata 2018. nije se ponovno kandidirala, nego se vratila na zagrebački Pravni fakultet. Pičuljan je za povjerenika izabran u studenom 2018. Kad se birala prva povjerenica za informiranje, javilo se osam kandidata, na drugom izboru njih pet i to nakon što je poziv ponovljen jer se na prethodni poziv javio samo jedan kandidat.