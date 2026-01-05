Obavijesti

Samobor i ove godine omogućio besplatne pripreme za maturu

HINA
Samobor i ove godine omogućio besplatne pripreme za maturu
Pripreme će započeti 10. siječnja, održavat će se subotama, a nastava će se odvijati u prostoru srednjih škola u Samoboru...

Grad Samobor i ove je školske godine svojim zainteresiranim maturantima omogućio besplatne pripreme za maturu, maturanti su pokazali veće zanimanje nego prethodne godine, ove ih se godine za pripreme prijavilo 190, što je 35 više nego prethodne.

Program priprema obuhvaća četiri predmeta: hrvatski jezik, matematiku (A i B razina), engleski jezik (A i B razina) te fiziku, a zbog mogućnosti odabira više predmeta ukupno je formirano 20 nastavnih grupa, kroz koje je obuhvaćen 481 učenik.

Pripreme će započeti 10. siječnja, održavat će se subotama, a nastava će se odvijati u prostoru srednjih škola u Samoboru.

Program je bio otvoren za sve maturante samoborskih srednjih škola, ali i za učenike koji srednju školu pohađaju izvan Samobora, u Zagrebu i drugim gradovima, a koji su u predviđenom roku iskazali interes za besplatne pripreme za maturu.

Pripreme za maturu osigurane su u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Samobor i samoborskim srednjim školama.

