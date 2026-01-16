Samoborček prije 125 godina vozio do Zagreba: 'Vrijeme je za obnovu željezničke pruge...'

Na današnji dan, 16. siječnja 1901. godine, prvi je put prometovao Samoborček, legendarni vlak koji je povezao Zagreb, Svetu Nedelju i Samobor, objavio je Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje, na Facebooku. Prije točno 125 godina ova je željeznička pruga označila snažan iskorak u gospodarskom i društvenom razvoju zapadnog dijela zagrebačkog područja.

Željeznica je tada, ali i desetljećima nakon toga, imala ključnu ulogu u svakodnevnom životu stanovnika. Omogućavala je lakše zapošljavanje, bolju dostupnost tržištima i zdravstvenim uslugama te poticala razvoj naselja koja su rasla upravo uz prugu. Samoborček je simbolizirao sigurnost, povezanost i napredak.

Zurovec dodaje da se upravo zato i danas ponovno aktualizira tema željezničke veze Zagreb-Sveta Nedelja-Samobor-Bregana. Projekt nove pruge već se godinama nalazi u prostornim planovima i stručnim studijama, a kroz različite faze izvodljivosti i analize varijanti tražilo se optimalno i financijski održivo rješenje za javni prijevoz. Iako je izdana lokacijska dozvola te građevinska dozvola za elektroinstalacije, dozvola za samu prugu još uvijek nije izdana, a gradnja nije započela.

Stari vlak samobor?ek nekada je povezivao Zagreb i Samobor | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Važno je istaknuti da je proces revitalizacije ove željezničke veze započeo prije više od deset godina, inicijativom Davora Ive Stiera u suradnji s tadašnjim ministrom prometa Zlatkom Komadinom, čime je projekt vraćen u fokus državnih institucija i stručne javnosti.

U 21. stoljeću željeznica ponovno dobiva na važnosti kao temelj održive mobilnosti, smanjenja prometnih gužvi i štetnih emisija. U brojnim europskim gradovima upravo su prigradske i regionalne željeznice okosnica javnog prijevoza zbog svoje brzine, pouzdanosti i ekološke prihvatljivosti. Obnova ove pruge značila bi kvalitetniju povezanost sa Zagrebom, rasterećenje cestovnog prometa te dugoročne koristi za stanovnike Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Gradonačelnik Svete Nedelje ističe kako se kontinuirano i aktivno zalaže za realizaciju projekta, naglašavajući da je riječ o strateškom infrastrukturnom zahvatu koji mora imati prioritet u prometnoj politici. O važnosti pruge više je puta govorio i u Hrvatskom saboru, postavljajući pitanja ministru prometa još 2023. godine, te sudjelujući u stručnim i međunarodnim razgovorima vezanim uz projekt.

Zagreb: Napušteni vlak Samobor?ek na ranžirnom kolodvoru | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Obnova željezničke veze, poručuje, donijela bi manje gužvi na cestama, brži i sigurniji dolazak na posao i u školu, kvalitetniji javni prijevoz te održiv razvoj cijelog zapadnog dijela zagrebačkog područja. Nakon završetka obnove Podsusedskog mosta, koji je preduvjet za dugoročno rješenje, očekuje se nastavak konkretnih koraka prema realizaciji projekta.

- Ako smo to mogli 1901. godine, možemo i danas. Vrijeme je da se povijesna ideja Samoborčeka pretoči u suvremenu, modernu i funkcionalnu prigradsku željeznicu. Pitanje više nije trebamo li je graditi, nego kada ćemo konačno krenuti - rekao je.