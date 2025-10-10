Samoborka (13) s kineskom dušom: Piše, slika, rastura kineski! 'Tako odmaram'

Kako ju od mila zovu, Hrvatica s kineskom dušom - Ema Dujmović - talentirana je trinaestogodišnjakinja iz Samobora koja je ostvarila velik uspjeh za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u znanju kineskog jezika za neizvorne govornike. Natjecanje je održano u Tinjanu u Kini, a osvojila je 2. mjesto u Europi i tako se plasirala među deset najboljih na svijetu u konkurenciji osnovnih škola.

- Nevjerojatan je osjećaj bio kad su me prozvali. To je za mene velik uspjeh jer je bilo jako puno talentirane djece - kaže nam Ema.

Kako nam priča njena majka, Ema je od treće godine pokazivala da je darovito dijete, a to su i utvrdili.

- Vrlo brzo smo vidjeli s kim mi kao roditelji imamo posla - s genijalcem. Imali smo i imamo jako puno posla, jako puno odgovornosti. Naš posao je da je usmjeravamo, podržavamo i poduzmemo sve da Ema ostvari svoje potencijale - priča nam Emina majka.

Ovo joj je bilo drugo svjetsko prvenstvo iz kineskog jezika na kojem je sudjelovala, a prvo je bilo 2023. godine, kada je ostvarila visoko 9. mjesto. Kineski jezik uči od četvrte godine. Sve je počelo kad joj je tata pokazao aplikaciju za učenje stranih jezika, a Ema nam je ispričala da joj se kineski svidio jer je izazovan i drugačiji.

- Sjećam se kad nam se navečer ušuljala u sobu i rekla da želi učiti kineski. Imali smo milijun "zašto" pitanja, a tada mala djevojčica objasnila nam je da je kineski težak i izazovan, što joj se sviđa, a i lijepo joj zvuči. Odlučili smo sve učiniti da joj omogućimo učenje kineskoga. Bilo je teško pronaći profesora, svi su nas odbijali uz objašnjenje da rade samo s punoljetnim osobama. Do tada, Ema je jezik učila samo preko aplikacije. Na jednom rođendanu u Samoboru upoznala je djevojku koja je jednim dijelom Kineskinja, a i kineski i hrvatski jezik govorila je tečno. Nakon toga, kroz igru je učila s tom djevojkom, a onda smo joj pronašli profesora iz Kine, izvornog govornika, s kojim je imala online satove - priča nam majka.

Od tada, Ema je na dva svjetska natjecanja ostvarila izvanredne rezultate, sudjelovala na brojnim predavanjima studentima i učenicima u Hrvatskoj, ali i u Kini, a o njoj su pisali i kineski mediji. Između ostaloga, postala je najmlađa članica Konfucijeva instituta u Zagrebu, gdje sada i uči kineski jezik.

Osim velike ljubavi za kineski i Kinu, tu je i Zeus, Emin pas, o kojem je napisala knjigu od 160 stranica - Život jednog psa. Prevedena je na kineski i engleski, izdala ju je s 11 godina, a počela pisati tri godine prije izdavanja. Ono što je nevjerojatno je to da je knjiga rasprodana u samo četiri tjedna, a mama joj je pomogla organizirati i promocije.

- Većina radnje iz knjige je istinita, htjela sam da moje i Zeusove zgode ostanu zabilježene. Na promocije povedemo i njega, glavnog lika ove knjige, a manja i veća djeca budu oduševljena. Zeus je prava zvijezda - otkrila nam je Ema.

Inače, dovršava i svoju prvu slikovnicu. Tu je uklopila svoju ljubav prema slikarstvu, a između ostaloga, imala je i izložbe. Osim slikarstva, spisateljstva, kineskog jezika, Ema se može pohvaliti i znanjem nizozemskog jezika, kojeg uči već dvije i pol godine. Kako nam Ema kaže, obožava sve što radi, a radi to jer želi i osjeća se ispunjeno.

- Sve to su moji hobiji, tako iskorištavam slobodno vrijeme kad nisam u školi i tako, zapravo, odmaram - kaže Ema.

Vrlo brzo su to shvatili i roditelji, koji joj pružaju maksimalnu podršku i daju joj vjetar u leđa.

- Kada nam je rekla da je dovršila knjigu, iznenadila nas je. Nije puno pričala o tome, tu i tamo bi nam pročitala poneki dio tijekom pisanja, a mislili smo da je na nekoliko stranica. Njoj je sve igra, uživa u svemu što radi. Kad smo vidjeli da uživa u procesu i učenju, odlučili smo biti joj najveća podrška i ne sputavati je ni u čemu - zaključuje majka.

Životopis ove trinaestogodišnjakinje bogat je i ispunjen već sada, a sigurni smo da je čeka još puno toga.

- Emi u budućnosti bih poručila da nastavi biti uporna, nastavi učiti, raditi sve što voli jer će tako nastaviti biti sretna - zaključila je Ema.