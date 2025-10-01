Obavijesti

SUDJELOVALO JE ČAK NJIH 76

Ema (13) iz Samobora briljirala na natjecanju u Kini iz kineskog jezika! Druga je u Europi!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Ema (13) iz Samobora briljirala na natjecanju u Kini iz kineskog jezika! Druga je u Europi!
Foto: privatna arhiva

Ema je briljirala i stručni žiri osvojila ne samo znanjem kineskog jezika, već i darovitošću, umjetničkim talentima i elokvencijom. Zahvaljujući tome dodijeljena joj je i posebna nagrada za izvrsnost

Svestrana Samoborka Ema Dujmović (13) ostvarila je velik uspjeh za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u znanju kineskog jezika za neizvorne govornike. Natjecanje je održano u Tinjanu u Kini, a osvojila je 2. mjesto u Europi i plasirala se među deset najboljih na svijetu u konkurenciji osnovnih škola, prenosi Radio Samobor.

- Još smo u tako ranoj dobi vidjeli gdje su usmjereni njezini interesi, a mi smo je samo podržavali. Njeni uspjesi išli su vrlo brzo - ispričala je Emina mama.

Foto: privatna arhiva
Na tom desetodnevnom natjecanju sudjelovalo je 76 natjecatelja iz 63 zemlje s pet kontinenata. Ema je briljirala i stručni žiri osvojila ne samo znanjem kineskog jezika, već i darovitošću, umjetničkim talentima i elokvencijom. Zahvaljujući tome dodijeljena joj je i posebna nagrada za izvrsnost.

Foto: privatna arhiva
Europska natjecateljska skupina bila je najzahtjevnija i najbrojnija s čak 27 sudionika koji su se borili za ulazak među troje najboljih. 

