Ema (13) iz Samobora briljirala na natjecanju u Kini iz kineskog jezika! Druga je u Europi!

Svestrana Samoborka Ema Dujmović (13) ostvarila je velik uspjeh za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u znanju kineskog jezika za neizvorne govornike. Natjecanje je održano u Tinjanu u Kini, a osvojila je 2. mjesto u Europi i plasirala se među deset najboljih na svijetu u konkurenciji osnovnih škola, prenosi Radio Samobor.

- Još smo u tako ranoj dobi vidjeli gdje su usmjereni njezini interesi, a mi smo je samo podržavali. Njeni uspjesi išli su vrlo brzo - ispričala je Emina mama.

Foto: privatna arhiva

Na tom desetodnevnom natjecanju sudjelovalo je 76 natjecatelja iz 63 zemlje s pet kontinenata. Ema je briljirala i stručni žiri osvojila ne samo znanjem kineskog jezika, već i darovitošću, umjetničkim talentima i elokvencijom. Zahvaljujući tome dodijeljena joj je i posebna nagrada za izvrsnost.

Foto: privatna arhiva

Europska natjecateljska skupina bila je najzahtjevnija i najbrojnija s čak 27 sudionika koji su se borili za ulazak među troje najboljih.