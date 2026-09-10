SAMODOPADNI KIM JONG 'Naša vojska je odlična u inozemstvu!'

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un iskoristio je proslavu 78. obljetnice osnutka države kako bi pohvalio postrojbe angažirane u "vojnim operacijama u inozemstvu", izvijestila je državna novinska agencija KCNA.

U govoru održanom u srijedu u Pjongjangu, Kim je zahvalio radnicima i vojnicima na njihovu doprinosu državi te iskazao posebnu zahvalnost i poštovanje zapovjednicima i vojnicima koji "sudjeluju u vojnim operacijama u inozemstvu", čime se vjerojatno referirao na sjevernokorejske postrojbe raspoređene za sudjelovanje u ruskom ratu u Ukrajini.

Prema procjenama zapadnih i južnokorejskih dužnosnika, Sjeverna Koreja je od kraja 2024. godine poslala između 14.000 i 15.000 vojnika da se bore uz ruske snage. Južnokorejska obavještajna služba procijenila je u veljači 2026. da je oko 6.000 sjevernokorejskih vojnika poginulo ili ranjeno.

Pjongjang je nastavio s pripremama za slanje dodatnih postrojbi u Rusiju, no krajem kolovoza južnokorejsko ministarstvo obrane navelo je kako nema naznaka da je takvo raspoređivanje neposredno predviđeno.

Prema procjenama južnokorejskih obavještajnih službi, Pjongjang je u zamjenu za slanje vojnika i streljiva primio gospodarsku pomoć te pomoć u vojnoj tehnologiji od Rusije, piše Reuters.