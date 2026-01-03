Samohrani otac Darko: 'Moj su život briga o djeci i borovima. Suprugu je teško zamijeniti...'

Roditeljstvo je put ispunjen ljubavlju, brigom, strpljenjem i neprestanim učenjem, put na kojem nema unaprijed zadanih pravila ni savršenih odgovora. To je životna uloga za koju se nitko ne može u potpunosti pripremiti, bez obzira na iskustvo, podršku ili planove. Posebno je težak i zahtjevno kad životne okolnosti odluče da odgovornost majke i oca mora preuzeti samo jedna osoba. Takvu sudbinu nosi Darko Gregurić iz općine Molve u blizini Koprivnice. Prije godinu dana ostao je bez supruge, a njihovo petero djece bez majke. Bolest je došla naglo i nemilosrdno te je u samo nekoliko mjeseci promijenila život članova ove obitelji. Od tada je Darko oslonac, zaštita, ali i svakodnevna snaga svojoj djeci.

Njihova najstarija kći je punoljetna i radi kao medicinska sestra, a ostala djeca još se školuju. Dvoje je u osnovnoj školi i učenici su trećeg i šestog razreda, a dvoje je u srednjoj, i to prvi i drugi razred. Svako dijete nosi svoje obveze, izazove i emocije, a Darko se trudi biti oslonac svima. On i pokojna supruga bili su udomitelji, pa Darko skrbi o još jednoj mlađoj osobi koja je u njihovoj obitelji dvije i pol godine, a uskoro bi trebala stići još jedna mlađa osoba. Njihova obitelj tako će imati osmero članova, a svakodnevni život ispunjen je ritmom brige, školskih zadataka, kućnih obveza i međusobne podrške.

Zahvalan za pomoć

- Iako bih htio još, jednostavno sad je situacija takva da ne mogu - tiho kaže.

Briga o odgoju djece, školi, kućanstvu te o borovima, koje uzgaja i prodaje, njegova su svakodnevica.

- Pomažu mi i djeca, ali suprugine je ruke teško zamijeniti, posebno kad je riječ o brizi o djeci, jer mama je mama. U pomoć mi uskoče moja i majka pokojne supruge, koja je starija žena i ne živimo u istome mjestu - navodi Darko, zahvalan za svaku pomoć koja mu je pružena, iako je glavna odgovornost na njemu.

Djeca i on svakodnevno odlaze na grob, čuvajući tako uspomenu i povezanost koja ne prestaje ni nakon gubitka.

Ovaj samozatajni samohrani otac, uz sve obiteljske obveze, bavi se i uzgojem borova. Riječ je o poslu koji su počeli on i supruga još 2012. godine, nakon što je Darko otišao u mirovinu. Zadovoljan je, kaže, ovogodišnjom prodajom, ali i navodi kako od prodaje ne zarade najviše uzgajivači.

Na svojem imanju ima između 10.000 i 12.000 borova, od obične i srebrne smreke do nordijske i konkolor jele.

- Briga o borovima traje cijelu godinu. Oni se moraju obrezivati, oko njih je potrebno kositi, ali i dohranjivati sadnice. Čim to vremenske okolnosti dopuste, odnosno malo otopli, odrezane borove odmah treba zamijeniti novim sadnicama, a tu je paljenje otpada, odnosno grane koje su ostale nakon prodaje - navodi Darko.

To je posao kao i poljoprivreda, nastavlja, napominjući da je ovdje riječ o višegodišnjem ulaganju, a kad ih prodate, nema nekog velikog profita. Najviše zarade, kako kaže, preprodavači, koji, primjerice, za nordijsku jelu u Zagrebu traže od 80 do 100 eura, a kupe je od uzgajivača za 20 eura.

Snaga obitelji

Darko Gregurić pravi je primjer da snaga roditeljstva dolazi upravo iz ljubavi, odgovornosti i ustrajnosti. Iako je praznina koju je iza sebe ostavila supruga nenadoknadiva, život ide dalje, dan po dan. Priča ove obitelji podsjetnik je da je upravo obitelj najvažnija, da je unatoč svim teškoćama upravo ona najveća vrijednost i najčvršći oslonac u životu. Ova priča svjedoči da hrabrost i predanost mogu nadvladati i najteže životne izazove, a Darkova ustrajnost i ljubav prema djeci pokazuju kako se u svakodnevnim borbama uvijek može pronaći snaga za dalje. Njegov život podsjeća da pravi smisao obitelji leži u zajedništvu, odgovornosti i nepokolebljivoj brizi jednih za druge.