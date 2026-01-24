Obavijesti

Samohvala i mizerija: Država svakodnevno šamara one kojima bi trebala dati najviše

Samohvala i mizerija: Država svakodnevno šamara one kojima bi trebala dati najviše

U Vladi i sustavu samo slušamo: Mi, mi, mi, sve smo mi napravili, mi smo dali. No ova država je sve samo ne socijalno osjetljiva. Reći će vam to svatko tko mora imati posla sa sustavom socijalne skrbi

Kad slušate politiku i ljude iz državnih socijalnih institucija, sve vatrometno pršti od izraza empatije, razumijevanja, isticanja poboljšanja... Mi smo ovo, dali smo ono, vrlo smo socijalno osjetljivi, u našemu mandatu je ostvareno... Sve onako, narodski rečeno, po principu “usta moja, hvalite me”. S tim što se ovdje otvara puno i previše usta, od vrha prema dolje. Sjećamo se kako je aktualni predsjednik na prošlim izborima protukandidata u sučeljavanju nazvao “japajakalom”, aludirajući na prekomjernu količinu samohvale.

