U Vladi i sustavu samo slušamo: Mi, mi, mi, sve smo mi napravili, mi smo dali. No ova država je sve samo ne socijalno osjetljiva. Reći će vam to svatko tko mora imati posla sa sustavom socijalne skrbi
PIŠE: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+
Samohvala i mizerija: Država svakodnevno šamara one kojima bi trebala dati najviše
Čitanje članka: 1 min
Kad slušate politiku i ljude iz državnih socijalnih institucija, sve vatrometno pršti od izraza empatije, razumijevanja, isticanja poboljšanja... Mi smo ovo, dali smo ono, vrlo smo socijalno osjetljivi, u našemu mandatu je ostvareno... Sve onako, narodski rečeno, po principu “usta moja, hvalite me”. S tim što se ovdje otvara puno i previše usta, od vrha prema dolje. Sjećamo se kako je aktualni predsjednik na prošlim izborima protukandidata u sučeljavanju nazvao “japajakalom”, aludirajući na prekomjernu količinu samohvale.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku