Optužbu pod toč. 2 kojom mi se stavlja na teret posjedovanje krivotvorene diplome fakulteta smatram se krivim i izražavam svoje duboko kajanje. Za prvu točku optužnice koja me tereti za počinjenje produljenog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, jer sam si isplatio 1,47 milijuna kuna bonusa, smatram se nevinim, jer sam na to imao pravo, kazao je u utorak na varaždinskom Županijskom sudu, Mladen Jozinović, bivši šef odlagališta otpada „Piškornica“ iz Koprivnice, kojeg su mediji nazvali „samouhljebom“.

U iskazu koji je trajao više od sata i pol Jozinović je smireno odgovarao na postavljena pitanja. U Piškornicu Regionalni centar za gospodarenje otpadom došao je kako kaže, kao savjetnik jer je u to vrijeme bio zaposlen u najvećoj austrijskoj tvrtki za gospodarenje otpadom .A.S.A. Group iz Himberga kod Beča i koja se bavila prodorom i širenjem poslovnih operacija u istočnoj Europi.

- Nakon što je proteklo nešto više od devet mjeseci mojeg savjetničkog angažmana, a ponukani mojim ostvarenim rezultatima, nakon obavljenog razgovora iniciranog od strane osnivača društva Piškornica d.o.o. i to načelnika općine Koprivnički Ivanec, župana Koprivničko-križevačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, te Krapinsko-zagorske županije imenovan sam za direktora društva Piškornica, koja je financirano od odstrane osnivača – pojašnjava svoj poslovni put u koprivničkom društvu za gospodarenje otpadom. Što se tiče diplome fakulteta govori da mu ona niti u jednom trenutku nije bila uvjet za dolazak na funkciju direktora, jer nije bio raspisan natječaj, niti su postavljeni posebni uvjeti glede zadovoljenja školske spreme.

- Kvalificiranost odnosno kompetencija za obavljanje navedene funkcije bila je jedini uvjet, a ja sam taj uvjet dobrano ispunjavao – pojasnio je dolazak na tu funkciju direktora, tadašnja Piškornica RCGO (Regionalni centar za gospodarenje otpadom). Nju su financirali osnivači te je predložio da se osnuje vrtka kćer „Piškornica“ j.d.o.o. s 10 kuna kapitala koja će je isključivo baviti zbrinjavanjem otpada dok se ne izgradi Regionalni centar.

- Počeli smo s prihvatom i zbrinjavanjem otpada s područja osnivača i došli do dobiti od 10 milijuna kuna. Kako sam tada volontirao u tom novom društvu, a bio direktor u RCGO postavio sam pitanje isplate dobiti na osnovi dobrih rezultata. Uglavnom svi su se složili da imam pravo na to, ali da to napravim preko poduzeća kćeri, jer su osnivači željeli izbjeći bilo kakvu povezanost matične tvrtke – pojašnjava Jozinović. Tvrdeći da pravno gledano u tvrtki kćeri nije bilo Nadzornog odbora ni Skupštine, te je on mogao samostalno donijeti odluku u tom pravcu. Kako bi potkrijepili ta stajališta obrana je sudu predala priopćenje župana Koprivničko križevačkog Darka Korena. Priopćenje je od 15. studenog 2017. godine, a Koren je bio predsjednik Skupštine, Piškornica matične tvrtke. Iz priopćenja koji je dostavljen i medijima se navodi da su svi predstavnici osnivača upoznati da Jozinović ima menadžerski ugovor s tvrtkom kćeri Piškornica sanacijsko odlagalište prema kojem je predviđena isplata odnosno nagrada za pozitivan financijski rezultat.

- Smatram da se postupak direktora Jozinovića može promatrati s dva aspekta. Pravnog i moralnog. S pravnog vjerojatno nema reperkusija za takav postupak, jer kao direktor ima ovlasti za donošenje takvih odluka, ali s moralnog aspekta smatram kako nije korektno to što je učinio, kao ni procedura ni iznos koji si je isplatio – stoji između ostalog u priopćenju.

Obrana je ujedno u spis dostavila i mišljenje prof. dr. sc. Petra Miladina s Pravnog fakulteta u Zagrebu, u kojem on zastupa stajalište da Jozinović nije morao „imati suglasnost vladajućeg društva za sklapanje spornih ugovora. Te je bio ovlašten donijeti Odluku o isplati nagrade za pozitivan financijski rezultat za 2016. godinu, u svojstvu direktora ovisnog društva i jedinog zakonskog zastupnika, jedinog člana ovisnog društva“.

Pored toga u sudski spis je predana i nepravomoćna presuda Trgovačkog suda iz Osijeka kojom je odbijena tužba Piškornice za ništetnost Ugovora o isplati bonusa. Tom se prijedlogu protivila zamjenica Županijske državne odvjetnice, Ljiljana Vever iz razloga što se radi o nepravomoćnoj odluci.

Sud je za slijedeću raspravu odlučio preslušati tonski zapis sjednice Nadzornog odbora od 9. svibnja 2017. godine i saslušati svjedokinju koja je sačinila Ugovor o djelu vezan uz spornu isplatu. Sud je produžio zabranu raspolaganja dijela nekretnina u vlasništvu optuženog.