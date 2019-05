Sanader će ostati u istražnom zatvoru: Sud odbacio prijedlog

Vrhovni sud odbacio je prijedlog obrane bivšeg premijera Ive Sanadera da ga se pusti na slobodu.

Podsjetimo, Sanaderova obrana je Županijskom sudu u Zagreb podnijela prijedlog za ukidanjem istražnog zatvora u kojem se bivši premijer našao nakon što je Vrhovni sud presudio u slučaju Planinska kaznu težu od pet godina zatvora.

To traže jer smatraju da je Sanaderu prekršeno pravo na obrazloženu odluku.

- Problem je što nema javne objave, a ove odluke o istražnom zatvoru bi se trebale moći pobijati. Smatramo da su gospodinu Sanaderu povrijeđena njegova prava i idemo na ustavnu tužbu - rekla je Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković.

- To nije pitanje sreće, to je pravno pitanje. Suština naših prijedloga se zasnivala na tome da je presuda pravomoćna, a to ne znamo jer ju nismo dobili. Županijski sud je stajališta da s obzirom na uvriježenu praksu da se to prvo rješava usmeno, a onda pismo, rekao da nemamo formalne pretpostavke da se njima obratimo - rekao je Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović.

Odvjetnici su najavili da će ići na ustavnu tužbu zbog obligatornog zatvora bez presude. Oboje odvjetnika Ive Sanadera

- Ovo je presedan. Ni u zatvoru ne znaju koji je status gospodina Sanadera - rekao je Prodanović, a to je potvrdila i Sloković dodajući da je određen istražni zatvor prije nego što je donesena presuda. Oboje tvrde da treba mijenjati takvu praksu, makar ona nije česta.