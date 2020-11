'Sanader za nasilje krivi žrtvu, a Ćorić žene koje argumentirano propitkuju zove histeričnima'

Cjepivo protiv pandemije nasilja nećemo osigurati ovakvim proračunom, nećemo osigurati ni cjepivo ovakvim govorom u sabornici od onih koji vode sjednice, rekla je Borić

<p>Saborska zastupnica <strong>Rada Borić </strong>(Klub zeleno-lijevog bloka) osudila je u petak izjave vezane za nasilje, koje su proteklih dana došle sa saborske govornice, ustvrdivši da na taj način nećemo osigurati „cjepivo protiv pandemije nasilja”.</p><p>- Potpredsjednik Sabora <strong>Ante Sanade</strong>r za nasilje je okrivio žrtvu, zastupnika <strong>Domagoja Hajdukovića</strong>, a za ministra Ćorića su odlučne žene koje argumentirano propituju u interesu javnosti histerične - kazala je Borić podsjetivši na izjave Sanadera i ministra gospodarstva Tomislava Ćorića.</p><p>Borić je pritom prozvala i premijera Andreja Plenkovića, za kojeg kaže da prešućuje nasilje koje se događa u sabornici, dok se s druge strane hvali brigom o ženama žrtvama nasilja. „Vidjeli smo kako ta briga izgleda u proračunu, šest županija nema skloništa za žene, a u proračunu za to nema niti dva milijuna kuna”, dodala je.</p><p>- Cjepivo protiv pandemije nasilja nećemo osigurati ovakvim proračunom, nećemo osigurati ni cjepivo ovakvim govorom u sabornici od onih koji vode sjednice - zaključila je Borić u slobodnom govoru.</p><p>I <strong>Marin Miletić</strong> (Most) osudio je Sanaderov istup. </p><p>- Sanader me iznenadio, izgledao je kao vrlo pristojan - kazao je i istaknuo kako ga je „duboko uzrujalo to s Hajdukovićem“, ali i reagiranje akademika <strong>Željka Reinera</strong>.</p><p>- Čak me malo naljutilo, jer ne volim kad prema ikome pokazujemo nasilje, onda se u meni sve nekako zaštitnički postavi - priznao je Miletić.</p><p>Ministra Tomislava Ćorića, kojem je Sabor danas potvrdio povjerenje, prozvao je da živi u „paralelnom univerzumu“, te procijenio da bi mogao biti prvi koji će otići iz sadašnje Vlade. „Ne želim biti prorok, no tako mi se čini“, izjavio je.</p><p>Kolege je pozvao da policajcima ispred Sabora i Vlade, koji se smrzavaju, pokušaju osigurati makar plinske grijalice. „Dajmo nešto napravimo za njih koji su na prvoj liniji, štite sve nas“, pozvao ih je.</p>