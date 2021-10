Sud nije dobro procijenio iskaz Ivana Mravka. Iz kojeg razloga bi predsjednik uprave HEP-a poduzimao odluke na štetu svog društva i izdavao usmene naloge voditeljima te nije ostavio pisani trag? Predlažem da se presuda preinači i da ih se proglasi krivima, a podredno da se ukine i vrati na ponovno suđenje, rekla je tužiteljica Gordana Križanić koja smatra da je sud pogrešno utvrdio činjenično stanje u predmetu HEP-Dioki.

Sudsko vijeće Vrhovnog suda na javnoj sjednici saslušalo je argumente tužiteljstva i obrane u predmetu HEP-Dioki.

Prvostupanjskom presudom Ivo Sanader i Robert Ježić oslobođeni su optužbe za poticanje na zloporabu položaja i ovlasti.

Podsjećamo, u ovom slučaju Sanader je još 2012. optužen da je Mravka poticao da Ježićevoj tvrtki isplati pozajmicu od 15 milijuna kuna i prodaje struju ispod tržišne cijene.

Jedini dokaz protiv Sanadera i Ježića u ovom je slučaju bio Mravkov iskaz iz istrage.

On je u međuvremenu preminuo pa su na suđenju preslušane snimke njegovih ispitivanja, no ni jedan drugi dokaz nije potvrdio njegove navode da mu je to naložio Sanader kojega je na to potaknuo Ježić.

- Iskaz Ivana Mravka je najvažniji dio spisa, a on nije potkrijepljen niti jednim materijalnim ili personalnim dokazom. Njegov iskaz nije konfrontiran i ne može se samo na osnovu njega donijeti osuđujuća presuda. U fazi istrage nismo bili prisutni kad je davao iskaz niti smo na bilo koji drugi način mogli provjeriti njegov iskaz. Predlažem da se žalba Županijskog državnog odvjetništva odbije i potvrdi prvostupanjska presuda - rekla je Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković.

Sanader: Niti jedan svjedok nije spomenuo moje ime

Njenim argumentima pridružio se i Ivo Sanader koji je na sjednici sudjelovao videovezom iz Remetinca.

- Suglasan sam sa svim što je rekla gđa. Sloković. Niti jedan od svjedoka nije spomenuo moje ime - dodao je Sanader.

Drugooptuženi Robert Ježić nije bio na sjednici jer se zbog svog zdravstvenog stanja, rekla je njegova odvjetnica, mora čuvati.

- Prvostupanjska presuda je pravedna i zakonita, Mravak Ježića izravno nije niti spomenuo. Niti obrani Roberta Ježića nije bilo omogućeno da ispita Ivana Mravka pa njegov iskaz nismo mogli provjeriti. Predlažem da Vrhovni sud potvrdi prvostupanjsku presudu - rekla je Ježićeva odvjetnica Ksenija Vržina.

Sudsko vijeće Vrhovnog suda povuklo se na vijećanje te će svoju odluku objaviti naknadno.

- Očekujem da će biti potvrđena oslobađajuća presuda jer jedini iskaz koji tereti Sanadera, onaj Ivana Mravka, nije konfrontiran. Koliko god suci Vrhovnog suda bili inventivni ne mogu protiv takve situacije - rekla je Jadranka Sloković.

"Podnijet ćemo ustavne tužbe iako ne vjerujemo da imamo šansi"

Komentirajući dvije pravomoćne presude protiv svoga klijenta rekla je kako je Sanader, a i njegovi odvjetnici, duboko razočarani presudama u Fimi mediji i Ina-MOL-u.

- Smatramo da se određeni pravni standardi, koji su zauzeti u drugim predmetima, ne poštuju i da se određena pravila, koja su se kroz praksu ustanovila, kod Sanadera dobivaju neke druge varijante i mislim da su na vrlo inventivan način zaobiđene određene odredbe kaznenog postupka što me jako žalosti. Podnijet ćemo ustavne tužbe. Ne vjerujemo da na Ustavnom sudu imamo puno šansi jer vidjeli smo kako je prošla ona presuda kad je prvi puta ukidao Ina - MOL. Godinama je trajao pogrom Ustavnog suda zbog odluke kojom su ukinuli osuđujuću presudu Vrhovnog suda. Svi smatraju da je to bila izdaja nacionalnih interesa. Mislim da si Ustavni sud to više neće dozvoliti, ali mi smatramo da se naši argumenti čuju i u Strasbourgu. Idemo do kraja, koliko god traje da traje. Mislimo da s određenim stvarima možemo izmijeniti presude - rekla je Sloković nakon sjednice.

Tražit će objedinjenje kazni

- Tražit ćemo objedinjenje presuda. To je trebao biti jedan kazneni postupak. Najmanje što nam preostaje je da idemo u objedinjavanje kazne pa da se na taj način smanji kazna. Vidjet ćemo hoćemo li odmah tražiti objedinjavanje ili ćemo pričekati pravomoćnu presudu u Hypu - rekla je odvjetnica dodavši kako misli da Sanader nema dovoljni imovine za namirenje nepripadno stečene materijalne koristi i da ono što mu je blokirano nije dovoljno za namirenje iznosa određenih presudama.