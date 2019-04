Sanaderu blokirana imovina, a putovao je po svijetu i krstario

Ivo Sanader je prvu noć nakon povratka u Remetincu proveo u ćeliji koju je dijelio s još jednim pritvorenikom.

Ujutro ga je pregledala zatvorska liječnica, nakon čega su ga trebali iz bolnice odvesti na specijalistički pregled. O nalazima specijalista ovisit će hoće li ga zadržati na liječenju u bolnici izvan zatvora, hoće li ga uputiti u Bolnicu za osobe lišene slobode ili će nastaviti boraviti u istražnom zatvoru.

Bivši premijer ima mogućnost od uprave zatvora zatražiti i da u ćeliji bude sam kako bi mogao spremati obrane jer mu i dalje traju suđenja na Županijskom sudu u Zagrebu. Već u ponedjeljak trebao bi se ponovno sresti oči u oči s nekad bliskim prijateljem Robertom Ježićem, svjedokom u postupku Ina-MOL, koji će odgovarati na pitanja Sanadera, Sanaderove obrane te na pitanja branitelja Zsolta Hernadija, među kojima je i britanski odvjetnik William Boyce.

Mora skupiti 17,45 milijuna kuna

Bivši premijer mora razmišljati i kako će prikupiti 17,45 milijuna kuna koje mora uplatiti u državni proračun.

Kad Vrhovni sud napiše svoju presudu s obrazloženjem i uruči je Sanaderu, on u roku 15 dana u državni proračun mora uplatiti traženi novac. Ako to ne napravi, Državno odvjetništvo pokrenut će postupak s prisilnom naplatom postupajući po pravilima koja se primjenjuju kod ovršnog postupka. To neće ići niti brzo niti lako iako Sanader ima poprilično vrijednu imovinu. No milijuni na računima su mu blokirani od otvaranja istrage u Fimi mediji, kao i skupa zbirka umjetnina, procijenjena na 10-ak milijuna kuna, te dio vile u Kozarčevoj.

Ostat će i bez odijela?

U postupku za Planinsku, zbog koje je ponovno završio u zatvoru, Sanader je osuđen jer je od Stjepana Fiolića u kutijama za hrenovke u kešu primio 10 milijuna kuna i milijun eura. Zbog toga se tužiteljstvo u ovom slučaju ne može naplatiti imovinom njegove supruge ili drugih članova obitelji. Sanader ima mirovinu od oko 9000 kuna i od tog iznosa mogu mu skidati trećinu mjesečno, a izvanredne prihode - honorare, zaradu od prodaje knjiga - u cijelosti. Ovršitelji mogu zaplijeniti sve osim onog što mu je nužno za život: odijela, kravate, manžete itd.

Poziciju mu može olakšati eventualna presuda Ustavnog suda koja bi išla u njegovu korist, ako mu se, nakon što primi presudu Vrhovnog suda, odluči obratiti. Namjerava li to učiniti, u petak nismo uspjeli doznati jer nam se Sanaderovi branitelji nisu javili na pozive.

Podsjećamo, sudac Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić u predmetima Hypo te Ina-MOL Sanadera je nepravomoćno osudio na 10 godina, a Vrhovni sud potom i pravomoćno osudio na osam i pol godina zatvora, no nakon žalbe Ustavni sud je predmet vratio na ponovno suđenje.

“Pa gdje su ti HDZ-ovi lopovi?! Zašto nisu u zatvoru? Pa nije valjda da ih nema?!,” pitao se Sanader u filmu “Gazda” Darija Juričana.

Krstarenje platili prijatelji

Kad je dao tu izjavu, bio je na vrhuncu moći. Jedrenja i sunčanja na jahtama, krojačke probe za odijela i frak u Beču, putovanja avionom na privatne rođendane, letove kćeri u London... Troškovi su bili golemi! No Sanader je već godinama umirovljenik, ali to ga nije spriječilo da često putuje. Lani je u lipnju i srpnju bodrio “vatrene” na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji. Tko je platio putovanje i smještaj, nikad nismo saznali. Hrvatski nogometni savez tvrdi da oni nisu.

Nakon početka suđenja u predmetu Ina-MOL novinari su lani pitali Sanadera, budući da mu je imovina blokirana, od čega živi.

- Nameće se pitanje, je l’? Ako vam se nameće pitanje - nađite odgovor na njega, odbrusio je ljutito bivši hrvatski premijer i otišao. Dvije godine ranije, u kolovozu 2016., otkrilo se da je s obitelji na jahti čiji tjedni najam košta 125.000 eura krstario uz zapadnu talijansku obalu.

“Sanader djevojke plešu na mamin rođendan prošlog tjedna dok su dečki u pozadini DJ-evi”, napisala je Petra Sanader, koja je na svom Instagram profilu objavila fotografije na kojima na palubi broda pleše s majkom i sestrom. Uz nekoliko slika na profilu Petre Sanader stoje i tzv. hashtagovi: gettingdrunkwithparents, partytime, goodtimes, foreveryoung, familygoals, ili na hrvatskom: opijanje s roditeljima, tulumarenje, dobra vremena, zauvijek mladi i obiteljski ciljevi. Sanader je nakon toga putem svojih odvjetnika poručio da boravak na jahti nije platio jer je gostovao kod prijatelja, dok je za medijske napise rekao da predstavljaju novi pritisak na sud.

Često se odmarao na Malo vitra

Dok je bio premijer, često je baterije punio na jedrenjacima i jahtama. Uživao je krstareći na Malo vitra, a 2006. i 2007. jedrenjak Romancu dijelio je s tadašnjim predsjednikom Sabora Lukom Bebićem, tadašnjim ministrom kulture Božom Biškupićem te Marijem Zubovićem.

U prosincu su Sanadera fotografirali u Parizu. Dan poslije nije došao na sud. On tvrdi kako je u Parizu, kad su ga snimili, bio pod temperaturom i kako se vraćao da bi došao na suđenje, no da je bolest bila jača.