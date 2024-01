Sandra Benčić o izmjenama Kaznenog zakona: Andreju Plenkoviću gori pod petama!

Sandra Benčić (Možemo!), Nikola Mažar (HDZ), Marija Selak Raspudić (Most) i Dario Hrebak (HSLS) komentirali su imenovanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika i izmjene Kaznenog zakona.

Nikola Mažar opovrgnuo je primjedbe kako je 'Turudić HDZ-ov dečko'.

- To je najbolje i najiskrenije pokazao kolega Sačić koji je pohvalio Turudića, prozvao oporbu za licemjerstvo i kazao kako ne će moći glasati za njega, unatoč svim njegovim odlikama - jer je iz oporbe - rekao je Mažar u emisiji Otvoreno.

Istaknuo je i kako je oporba na početku procesa odbila sva četiri kandidata te naveo kako to pokazuje da im nije stalo do procesa nego da imaju svoju političku agendu.

Marija Selak Raspudić komentirala je današnje izjave Nikole Grmoje u Saboru.

- Vezano za Grmojino predizborno obećanje, on sigurno ne bi uhićivao - nego bi to činile institucije. A to što vam je poručio 'hapšenje', njegova je poruka da vi dolazite iz onih struktura u kojima se 'hapsilo'. (...) Mi ovdje nismo u poziciji vlasti i nikoga ne uhićujemo niti kontroliramo institucije - rekla je Selak Raspudić.

Istaknula je i kako imamo veliki problem u Hrvatskoj s nepovjerenjem u ključne institucije i kada se ovakva osoba bira na čelo tih istih institucija, onda se to nepovjerenje produbljuje.

Za izmjene Kaznenog zakona dodala je kako se njima dokazuje HDZ-ova korupcija i konačno porobljavanje institucija uz čudne formulacije da informiranje neće biti zabranjeno ako je pretežito u javnom interesu na što joj je Mažar odgovorio kako demantira samu sebe.

- Andrej Plenković kao kandidata za glavnog državnog odvjetnika predlaže osobu koja je dokazano lagala već u svojoj kandidaturi za glavnog državnog odvjetnika i to pred Odborom za pravosuđe. Na moje pitanje koliko dugo je sudac Turudić kada je radio na Županijskom sudu u Zagrebu držao u ladici predmet svog bratića tada optuženog za financijske malverzacije. On je odgovorio da je to bilo mjesec i pol dana. (...) Drugi dan je Županijski sud na zahtjev novinara dao dokaz da se radilo o više od dvjesto dana - nastavila je Sandra Benčić.

Zaključila je kako Plenkoviću gori pod petama te da mu je važno da u potpunosti zauzda DORH, da kompromitirajuće stvari za njega i HDZ ne bi izlazile u javnost.