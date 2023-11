Sandra Benčić: 'Selak Raspudić je upala u Penavinu zamku. Mi vijence bacamo svake godine'

Sandra Benčić, saborska zastupnica stranke Možemo, za N1 komentirala je Kolonu sjećanja u Vukovaru i ostale političke aktualnosti u Hrvatskoj.

- Svake godine posjećujemo Memorijalno groblje i Ovčaru gdje stavljamo vijence, ali bacamo ih i u Dunav za sve civilne žrtve Domovinskog rata. Mi to radimo redovito svake godine. U Dunav bacamo vijence dan nakon pada Vukovara, 19. studenog. To nije zamjena za to što SDSS nije bacao vijenac kad mi to radimo svake godine. To radimo zbog svih civilnih žrtava rata, a posebno za one koji još nisu pronađeni. Teško je što ljudi ne mogu zatvoriti prošlost, to razara ljude. Zadatak svake vlade je da napravi apsolutno sve što može da pronađe nestale - rekla je Sandra Benčić.

Navodi da je saborski zastupnik Bojan Glavašević Mostu odgovorio da taj vijenac bacaju između ostalog i za njegovu prabaku za koju se još uvijek ne zna gdje je.

'U Penavinu je zamku upala i Marija Selak Raspudić'

- Svaka osoba i politička stranka i organizacija ima pravo komemorirati na način na koji smatra da je prikladan ako time nikoga ne vrijeđa. Ne znam zašto bi se dizale tenzije, osim kod Mosta i Penavinog DP-a gdje se utrkuju i bore za glasačko tijelo na način tko će gore, tko će biti veći nacionalist i tko će više vrijeđati. U Penavinu je zamku upala i Marija Selak Raspudić. To je zamka koja se u politici zove utrka prema dnu - rekla je.

- Zaista nije u redu da se bilo kome brani ili mu se prijeti da ne smije doći u Vukovar i da se ne smije izraziti poštovanje prema svim žrtvama Vukovara. Ono što je Penava napravio prema SDSS-u… Prvo je loše za sam Vukovar jer je itekako važno da politički predstavnici Srba u Hrvatskoj budu i u Koloni, Memorijalnom groblju i na Ovčari. To je jako bitno za proces pomirenja. Prošle su 32 godine, a još imamo političke snage koje rade na podjelama i to na način koji je tako proziran i tako jadan. Mislim da su predstavnici SDSS-a htjeli doći, mislim da im je to bilo jako važno, ali s obzirom na atmosferu koja se stvorila, mislim da nisu htjeli biti uvučeni u bilo kakvu incidentnu situaciju. Osobno mi je žao što još uvijek imamo takve političke opcije koje umjesto da rade na zajedništvu, oni rade na podjelama. To su političke opcije koje nemaju politički sadržaj osim sijanja mržnje, podjele i straha - dodala je.

HDZ bez Domovinskog pokreta sigurno ne može!

Dotaknula se i zviždanja premijeru Andreju Plenkoviću.

- Zvižduci protiv Plenkovića su bili organizirani od strane Ivana Penave. Fućkanje na groblju je krajnje neprimjereno. Nisam na strani Plenkovića nego na strani svih onih ljudi koji plješću ili fućkaju na groblju. Ako netko na podjeli i mržnji skuplja bodove, to je politika kratkog daha - kazala je.

Dotaknula se i datuma izbora.

- Problem je što se još uvijek ne zna datum izbora, mi osluškujemo glasove. Evidentno je da Plenković kalkulira. Jasno mi je da to radi jer nema dobar rezultat. Stvar nije takva kako se medijski prikazuje. Čini mi se da nemaju dovoljno čak ni kad bi bili u koaliciji s Domovinskim pokretom i manjinama. Zato je Plenković toliko nervozan jer ne zna isplati li mu se isplati ići ranije ili kasnije. Evidentno je da bez Domovinskog pokreta sigurno ne mogu. Glas za HDZ će nažalost biti glas za Domovinski pokret. Mi još nismo radili ankete, to je dosta skup sport. To ćemo napraviti taman prije početka kampanje - kazala je.

'Sljedeća Vlada treba obnovi institucije koje su se urušavale za vrijeme Plenkovića'

Benčić kaže da zbog male izlaznosti na birališta uvijek pobjeđuje HDZ te zato njima i odgovara da na izbore izađe što manji broj građana.

- Stvar je u izlaznosti i motivaciji birača. Mi ne možemo naći ravnatelja za Uskok, DORH ne može provesti vještačenja. Još jedan mandat i mi više nećemo imati institucije. Jako je važno da sljedeća Vlada obnovi institucije koje su se urušavale za vrijeme Plenkovića. Fokus treba biti na kvaliteti života. Za određene izborne jedince smo otvoreni za točkastu koaliciju s SDP-om, ali hoće li do toga doći, to vam još ne mogu reći. Naš fokus će biti na promjeni ekonomskog modela. Želimo zaokret prema zelenoj deindustrijalizaciji. U ovoj sadašnjoj situaciji gotovo sve uvozimo. Takve industrije stvaraju i bolje plaćena radna mjesta - kazala je pa je dala primjer: “Ako se vaše dijete u Zadru, Dubrovniku ili Splitu ne želi baviti rentijerstvom, a studira FER, ono će otići u Zagreb ili van. Politika koju trebamo je politika visoke kvalitete života”.

Za kraj je poručila da se na mjeri roditelj-odgojitelj vidi da je Možemo jedina stranka koja se imala hrabrosti uhvatiti u koštac s jako teškim pitanjima.

- Ako moramo izdvojiti 70 milijuna eura za mjeru roditelj-odgojitelj, onda ne možemo graditi vrtiće - rekla je.