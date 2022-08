Sanja Žuljević otkriva: 350 kalorija najlakše možemo izgubiti ako sakupljamo smeće

Plogging je jednostavno rečeno spoj dvije riječi – engleske riječi jogging i švedskog izraza plocka upp (pokupiti), iz kojih se razvila sportsko-ekološka disciplina. Cilj plogginga je prikupiti što više smeća koje se nalazi u prirodi, a najčešće su to opušci, plastične boce, maramice i razni drugi otpad koji se nerijetko nalazi upravo tamo gdje mu nije mjesto.

- Plogging je super jer možeš trčati, penjati se i biciklirati. Znam čak ljude koji veslaju kajacima i sakupljaju smeće. No moram odmah na početku reći da nam nije cilj uzimati posao našim dragim čistačima, nego je stvar u tome da se što više krećemo i u isto vrijeme mislimo na vlastito zdravlje, ali i zdravlje okoliša – ističe trenerica Sanja Žuljević.

Ovaj švedski trend postao je toliko popularan iz jednostavnog razloga - smeće i prekomjerno zagađenje okoliša danas su, nažalost, jedan od najvećih globalnih problema.

- Ova ekološka disciplina toliko je popularna jer možete ploggati na bilo kojoj lokaciji. Tijekom prošlogodišnjeg Ekotlona čistili smo Bundek. Međutim, to je mjesto koje je redovito čišćeno na dnevnoj bazi. Ali mi smo na kraju, vjerovali ili ne, prikupili gomilu smeća i napunili goleme vreće. Važno je istaknuti da, dok ploggate, trebate sa sobom imati barem dvije ili tri vreće da se prikupljeni otpad može razvrstati u različite vreće i tako odmah reciklirati – rekla nam je Sanja.

Simpatično dodaje kako se nada da će ovakvih vrsta aktivnosti biti sve manje te da će ljudi sve više osvijestiti da opušcima i plastičnim bocama nije mjesto u šumama i na livadama, a osobito ne u dječjim parkovima.

Iznenađujuće je ono što se događa poslije

A osim što plogganjem pomažemo prirodi, utječemo na vlastito fizičko, a posljedično, kaže naša sugovornica, i na psihičko zdravlje.

- Ja sam se ovime počela baviti možda prije nekoliko godina. I s obzirom na to da je moj posao trenirati, a osobito u prirodi kad su ljepši dani, jednostavno više ne mogu proći pokraj nekog otpada, a da to ne prikupim i ne odnesem u kantu za smeće ili na odgovarajuće mjesto. Sretna sam jer se i moji klijenti susreću s istim tim 'postefektom', a to je ono što smo na kraju svi htjeli i postići - otvoreno ističe Sanja.

Iako je u ovome već nekoliko godina, na početku je mislila da je upravo ona idejna začetnica ove svjetski poznate aktivnosti.

- Počela sam ploggati kad nisam znala da to postoji. Mislila sam da sam ja vrlo pametna i da sam se sjetila nečega što je najnovije u svijetu. Jednom smo prilikom išli na Sljeme i ja sam svojim prijateljima i klijentima prenijela tu svoju naviku prikupljanja smeća tijekom hodanja. I onda je jedna od mojih klijentica rekla: 'Vidi, Sanja, to tvoje ima ime'. I ne samo da ima ime nego postoji već 10-15 godina i milijuni ljudi diljem svijeta to rade svaki dan – simpatično govori Sanja, koja smatra da je to određena "vibra" koja je bila u zraku i kojoj se ona naprosto morala priključiti.

Sanja je inače pokrenula i vlastiti program vježbi i aktivnosti za sve one koji su preboljeli korona virus. Zanimalo nas je mogu li u ploggingu sudjelovati i oni koji su nedavno preboljeli ovu ili sličnu bolest, a otkrila nam je i ono što sigurno svakog najviše zanima - koliko se kalorija gubi plogganjem.

- Ne postoji bolja aktivnost za ljude koji su možda preboljeli ili su na oporavku nakon neke lakše ili teže bolesti. Jer u ploggingu nema univerzalnog tempa nego svatko diktira svoj tempo. A što se tiče kalorija, kao i u svemu, stvar je angažmana. Plogging uključuje i mnogo saginjanja i čučnjeva. U prosjeku za pola sata plogginga moguće je izgubiti oko 350 kalorija. Plogging je kardio aktivnost, a ovisno o tome koliko se damo i angažiramo, može biti intervalni trening, kao kod mene, koji sam po sebi povećava trošenje kalorija i nakon treninga – objašnjava naša sugovornica, koja je i ove godine dio Ekotlona – prve hrvatske plogging utrke, u organizaciji 24sata i missZDRAVA.

Sanja nam je u videu pokazala kako ispravno ploggati.

Pridružite nam se ove godine u Splitu i Zagrebu

Na prošlogodišnjem Ekotlonu sudjelovalo je oko 450 trkača, koji su birali između staza dugih 1, 2 ili 5 kilometara, na kojima su istodobno džogirali i sakupljali otpad. Tijekom utrke prikupljeno je više desetaka kilograma smeća, a spremnici za razvrstavanje otpada na kraju događaja bili su gotovo puni.

- Najviše mi se urezalo u sjećanje to što su nam se na utrci pridružila djeca. I to baš mali 'kikići', kako ja volim reći. Oni su doslovno bili mali usisavači sitnog otpada. Super mi je bilo kako su oni svoj zadatak vrlo ozbiljno shvatili, mislim da je odlično što smo djeci u najranijoj dobi usadili neke navike, koje će ih pratiti cijeli život. Sjećam se jednog malog dečka koji je sakupljao čak i pera s poda i onda je ponosno doskakutao do svoje mame i rekao: 'Evo, mama, smeće, tome tu nije mjesto' – prisjeća se Sanja.

Drugo izdanje hrvatske plogging utrke Ekotlon ovog će rujna, nadamo se, okupiti još više ekološki osviještenih trkača entuzijasta. A novost je da se ove godine Ekotlonu možete pridružiti i u Gradu pod Marjanom.

- Nažalost, u Hrvatskoj, prema mojim spoznajama, još nismo dovoljno osviješteni o problemima okoliša i ploggingu. Međutim, sjajno je što su 24sata i ove godine nastavila ovaj projekt i proširila ga na još jedan grad. Projekti poput Ekotlona pomažu kako bi se ukupno stanovništvo osvijestilo o tome što možemo mi kao pojedinci učiniti da bi naš planet ostao zdrav. Ljudi naprosto moraju saznati da se ploggingom bavi oko 3 milijuna ljudi u svijetu, i to na dnevnoj bazi. Savjetujem, a ujedno pozivam sve da postanu dio ovoga globalno korisnog pokreta – zaključuje naša sugovornica i trenerica Sanja Žuljević.

Dođite 10. rujna na Bundek u Zagrebu, Marjan u Splitu ili ploggajte gdje god se nalazili i pridružite nam se u najvećoj plogging utrci u Hrvatskoj!

Prijaviti se možete na ekotlon.24sata.hr.

Sav prihod od kotizacija donira se Judo klubu osoba s invaliditetom ''Fuji'' u Velikoj Gorici i Športskom savezu osoba s invaliditetom grada Splita – Paraolimpijskoj školi za mlade osobe s invaliditetom.

Sve informacije pratite na EKOTLON - službenoj stranici utrke ili putem društvenih mreža.

Organizatori Ekotlona su 24sata i missZDRAVA, a suorganizatori DŠR Aktivan život, Triatlon klub Split i Maraton klub Marjan. Ponosni partneri projekta su Konzum, INA, OTP banka, JYSK, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, TZ Splitsko-dalmatinske županije, Decathlon i Stega tisak.

