ŠAPTAČ GUŠTERIMA Meksikanac u zračnoj luci u Njemačkoj imao kovčeg pun zmija otrovnica!

U njemačkoj zračnoj luci Köln-Bonn zaustavljen je muškarac koji je pokušao prokrijumčariti više od 90 guštera i zmija otrovnica.

Carinici su rekli da je 45-godišnji meksički vatrogasac djelovao "upadljivo nervozno" dok je pokušavao proći kroz zeleni izlaz – namijenjen putnicima koji nemaju ništa za prijaviti.

Proveli su test na droge, koji je bio pozitivan na kokain, a potom su pristupili pregledu njegova kovčega. Drogu nisu pronašli, ali su otkrili poskoke, čegrtuše i ostale vrste zmija i guštera, poput iguana, sve skrivene u bocama za pakiranje šampona i krema ili u raznim plastičnim posudama te smotuljcima čarapa.

"Moji kolege u zračnoj luci navikli su na svakakve stvari, kad je riječ o suvenirima u kovčezima, ali nikada prije nismo imali 37 živih zmija otrovnica i 55 guštera iz Meksika", rekao je Jens Ahland, glasnogovornik carinskog ureda u Kölnu. Rekao je i da su neke životinje držane "u nehumanim uvjetima", pa su mnoge uginule za vrijeme putovanja iz Mexico Cityja preko Istanbula.

Muškarac, čije ime nije objavljeno, službenicima je rekao da je životinje donio kao uslugu jednom poznaniku iz Brazila. Zabranjen mu je ulazak u Njemačku i odmah je vraćen zrakoplovom u Istanbul. O preživjelim životinjama brigu su preuzeli radnici na jednoj farmi zmija u Njemačkoj.

"Prošle smo godine na razini cijele zemlje zabilježili više od 1300 zapljena, a odnosile su se na više od 56.600 zaštićenih životinja i biljaka, odnosno proizvoda izrađenih od njih", rekao je glasnogovornik carinske službe.

Prije šest godina carinici su u zračnoj luci Köln-Bonn otkrili 26 rijetkih gmazova, od kojih je deset na putovanju uginulo. Bili su prokrijumčareni u paketima s igračkama i slatkišima iz Meksika i namijenjeni privatnim kupcima u Njemačkoj.