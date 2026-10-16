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ŠAPTAČ GUŠTERIMA Meksikanac u zračnoj luci u Njemačkoj imao kovčeg pun zmija otrovnica!

Piše HINA,
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ŠAPTAČ GUŠTERIMA Meksikanac u zračnoj luci u Njemačkoj imao kovčeg pun zmija otrovnica!
Foto: Reuters - ILUSTRACIJA
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Meksički vatrogasac uhvaćen je u zračnoj luci Köln-Bonn dok je pokušavao prokrijumčariti više od 90 zaštićenih gmazova, a carinici su otkrili da su mnoge životinje bile u nehumanim uvjetima.

 U njemačkoj zračnoj luci Köln-Bonn zaustavljen je muškarac koji je pokušao prokrijumčariti više od 90 guštera i zmija otrovnica. 

Carinici su rekli da je 45-godišnji meksički vatrogasac djelovao "upadljivo nervozno" dok je pokušavao proći kroz zeleni izlaz – namijenjen putnicima koji nemaju ništa za prijaviti.

Proveli su test na droge, koji je bio pozitivan na kokain, a potom su pristupili pregledu njegova kovčega. Drogu nisu pronašli, ali su otkrili poskoke, čegrtuše i ostale vrste zmija i guštera, poput iguana, sve skrivene u bocama za pakiranje šampona i krema ili u raznim plastičnim posudama te smotuljcima čarapa.

"Moji kolege u zračnoj luci navikli su na svakakve stvari, kad je riječ o suvenirima u kovčezima, ali nikada prije nismo imali 37 živih zmija otrovnica i 55 guštera iz Meksika", rekao je Jens Ahland, glasnogovornik carinskog ureda u Kölnu. Rekao je i da su neke životinje držane "u nehumanim uvjetima", pa su mnoge uginule za vrijeme putovanja iz Mexico Cityja preko Istanbula.

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Muškarac, čije ime nije objavljeno, službenicima je rekao da je životinje donio kao uslugu jednom poznaniku iz Brazila. Zabranjen mu je ulazak u Njemačku i odmah je vraćen zrakoplovom u Istanbul. O preživjelim životinjama brigu su preuzeli radnici na jednoj farmi zmija u Njemačkoj.

"Prošle smo godine na razini cijele zemlje zabilježili više od 1300 zapljena, a odnosile su se na više od 56.600 zaštićenih životinja i biljaka, odnosno proizvoda izrađenih od njih", rekao je glasnogovornik carinske službe.

Prije šest godina carinici su u zračnoj luci Köln-Bonn otkrili 26 rijetkih gmazova, od kojih je deset na putovanju uginulo. Bili su prokrijumčareni u paketima s igračkama i slatkišima iz Meksika i namijenjeni privatnim kupcima u Njemačkoj.

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