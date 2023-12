Sarajevski kirurg opisao horor u Pragu: 'U bolnici je bilo kao u ratu, ubojica je gađao precizno'

Masovna pucnjava u Pragu tijekom koje je napadač ubio 14 ljudi, a ozlijedio njih 30, glavna je vijest u većini europskih medija.

U jednoj od 14 praških bolnica, pomoć povrijeđenim studentima pružao je, između ostalih, čuveni sarajevski doktor, ratni kirurg Edib Edo Jaganjac koji trenutno radi u Sveučilišnoj bolnici Motol.

U razgovoru za Vijesti.ba, Jaganjac je detaljno opisao kako je izgledao jučerašnji dan i priznao da ga je sve to podsjetilo na ratna zbivanja u BiH.

- U bolnici je to izgledalo skoro kao u ratu kod nas. Vozili su ranjene jedne za drugim, ali u usporedbi s našim ratom, u ovoj bolnici smo imali sve uvjete. U ratu nismo imali ni struje, ni vode, naše ranjenike su vozili njihovi prijatelji koji nisu imali pojma što raditi s njima, a ovdje su studenti dolazili potpuno osigurani. Praška hitna pomoć je jedna od najboljih, ako ne i najbolja u Europi- započeo je.

Opisao je i trenutak kada je dobio poziv za pomoć.

- Kad je to počelo, tj. kad se desilo, ja sam bio kod kuće. Kolega me nazvao, a kada sam čuo što je u pitanju, naravno da sam odmah bio tu u bolnici. Za koju minutu smo tamo imali desetak kirurških timova spremnih. Ovo je najveća bolnica u srednjoj Europi, imamo 1100 doktora i blizu 6000 kreveta. Imali smo neprospavanu noć, svima smo pružili pomoć i mislim da će svi povrijeđeni na kraju biti dobro.

Jaganjac je dodao da ne može sa sigurnošću govoriti o točnim brojkama ranjenih studenata, ali da su svi oni koji su bili zbrinuti u njegovoj bolnici u stabilnom stanju.

- Studenti koji su sinoć primljeni su ostali u bolnici, jer tu i trebaju biti. Srećom, svi su dobro. Jedna djevojka je bila u kritičnom stanju, ali izgleda da će biti dobro i ona. Povrede su atipične, ubojica je gađao vrlo precizno, nažalost. Zato je i pobio tolike ljude.

Cijela Češka Republika je, kaže, u šoku zbog ovog napada.

- Ovo je luđak. Neki dan je u jednoj šumi pored Praga ubijen otac od 30 i nešto godina i njegova beba od dva mjeseca. To je ovdje bio strašni šok, svi su se pitali ko je ta budala, a izgleda da je to isti ovaj čovjek. Luđaka ima svugdje i meni nije čudno što takvi ljudi hoće ubiti nekog, ali čudim se - otkud njima ovakve američke napadačke puške sa laserskim nišanima? To je nevjerovatno. I to posjeduje sa dozvolom, a ima psihičke probleme pri tome... On je prvo ubio svog oca, pa onda tih 14-oro ljudi- kaže Jaganjac, koji je gledao snimke i fotografije sa lica mjesta, uključujući i onu gdje se studenti od ubojice sakrivaju na samom rubu zgrade:

- Studenti su se spašavali kako su znali. Nevjerojatno je tko se sjetio da se sakrije tamo. Izvrsna ideja, on sigurno nije gledao ima li tu nekoga.

Jaganjac ističe da je za ranjene studente ogromna sreća u nesreći to što je u Pragu sve po pitanju zdravstva na vrhunskom nivou.

- Prag je veliki grad od dva i pol milijuna stanovnika i 14 bolnica, od kojih otprilike pet ima po tisuću doktora. Zdravstvo je ovdje super, što se tiče nas sve je okej. Ali, što se tiče ovih idiota koji pucaju, to već nije do nas. Nije mi jasno kako mogu legalno posjedovati takve puške? To ako se i treba dozvoliti, treba dozvoliti policajcima i slično, ali da neko ovakvo oružje sa laserskim nišanom drži kući pod krevetom, to ne razumijem- zaključio je na kraju.

Doktor Edib Jaganjac rođen je u Sarajevu 1957. godine. Tijekom opsade Sarajeva radio je kao kirurg u Vojnoj bolnici. Jedan je od osnivača Udruženja građana Lastavica iz Praga, gdje već dugo živi i radi kao jedan od najcjenjenijih kirurga u praškoj Sveučilišnoj bolnici Motol.