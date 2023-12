Šarić kaže da je ručak s Šeksom ne tema, a Vidović-Krišto pita je li uhićen? Zvali smo i restoran

Koliko znam on još nije u pritvoru, je li? Pitala nas je jučer saborska zastupnica Karolina Vidović-Krišto nakon što smo je kontaktirali da prokomentira izjavu iz restorana Purger iz kojeg su nam rekli kako nije došlo do nikakvog sukoba 6. prosinca. Podsjetimo, Vidović-Krišto podnijela je državnom odvjetništvu kaznenu prijavu protiv Vladimira Šeksa, jer kako tvrdi nakon što su se sreli u restoranu, Šeks joj je prijetio, vrijeđao ju je i unosio joj se u lice.

- U svakoj uređenoj državi, kada se izgovore takve vrste prijetnji i kada se prijave takve vrste prijetnji, najprije se privede osumnjičenog i ispita se sve relevantne ljude, svjedoke tog događaja, aktera, i žrtvu. U svakoj uređenoj državi, sve drugo komentirati ne treba, dok se to ne dogodi mi nemamo nultu točku razgovora o ovoj temi - rekla nam je Vidović-Krišto i dodala:

- Ovdje je riječ o osobi koja prijeti koja je u najvećoj društvenoj moći, a prijeti osobi koja je izabrani saborski zastupnik, to su dvije tako bitne okolnosti koje multipliciraju dužnost i nužnost reakcije državnog aparata na takav napad i takvu prijetnju. Sve drugo ne treba komentirati dok policija i DORH ne odrade svoje - kaže Vidović-Krišto.

Šeks je tog dana u restoranu bio na ručku u društvu HDZ-ovaca, a prema računu koji je izašao u javnost jele su se domaće krvavice (19,47 eura), buncek (11,15 eura). Popili su tri boce vina, graševinu Adžić (69,60 eura), dvije boce mineralne vode i prirodna voda (6,2 eura). Dakle, račun je ukupno stajao 129 eura i 60 centi. Ono što je ovdje sporno jest da su taj ručak platili građani Otoka. Odnosno HDZ-ov gradonačelnik Josip Šarić, koji je bio između ostalog na ručku, sve je platio službenom karticom grada. Ipak, HDZ-ovac je dan kasnije puni iznos računa iz restorana uplatio u proračun Grada.

- To nije tema uopće. Nemojte se ljutiti, ali to nije tema. Učinio sam ono što je moralno, i ako sam imao zakonsko pravo, ja sam to vratio taj novac. Ne želim da me itko povlači za glupost po novinama. To nije vrijedno ozbiljnog komentara. Moj moralni čin je bio da vratim taj novac, i ako sam imao zakonsko pravo, odlučio sam da to vratim i to je oke - rekao nam je Šarić.

Kontaktirali smo i samog Vladimira Šeksa, i prije što smo ga zamolili za komentar, kada nam se javio i kada smo se predstavili on nam je poručio kako ne želi ništa komentirati i poklopio je slušalicu. Zastupnica Vidović-Krišto također nam je kratko prokomentirala situaciju u kojoj gradonačelnik Šeksu plaća ručak rekavši: - Tko krade, taj i laže.