Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy bit će pušten iz zatvora nakon što je sudac odlučio da ostatak kazne može odslužiti kod kuće
FELJTON: PAD PREDSJEDNIKA PLUS+
Sarkozy između ljubavi, mržnje i zatvorskih zidova
Čitanje članka: 18 min
U jesen 2025. kišni Pariz disao je hladnije nego ikad, dok su vijesti odzvanjale svim ekranima: Nicolas Sarkozy, bivši predsjednik Francuske, nalazi se u zatvoru La Santé. Prvi put u poslijeratnoj Francuskoj jedan je bivši šef države doista prošao kroz zatvorska vrata.
