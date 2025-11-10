Obavijesti

News

FELJTON: PAD PREDSJEDNIKA PLUS+

Sarkozy između ljubavi, mržnje i zatvorskih zidova

Piše Danijela Stanojević,
Sarkozy između ljubavi, mržnje i zatvorskih zidova
Foto: Stephanie Lecocq

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy bit će pušten iz zatvora nakon što je sudac odlučio da ostatak kazne može odslužiti kod kuće

U jesen 2025. kišni Pariz disao je hladnije nego ikad, dok su vijesti odzvanjale svim ekranima: Nicolas Sarkozy, bivši predsjednik Francuske, nalazi se u zatvoru La Santé. Prvi put u poslijeratnoj Francuskoj jedan je bivši šef države doista prošao kroz zatvorska vrata.

