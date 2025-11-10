Obavijesti

News

Komentari 0
OSUĐEN ZA ZAVJERU

Sarkozy: 'Pustite me iz zatvora'

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Sarkozy: 'Pustite me iz zatvora'
Foto: Stephanie Lecocq

Bivši konzervativni predsjednik osuđen je za kriminalnu zavjeru zbog primanja sredstava za njegovu predsjedničku kampanju od libijskog diktatora Muamara Gadafija

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u ponedjeljak je zatražio od pariškog suda da ga pusti iz zatvora, samo nekoliko tjedana nakon što je započeo izvršavanje petogodišnje kazne zbog zavjere za financiranje kampanje sredstvima iz Libije.

Nakon saslušanja Sarkozyja, njegovog odvjetnika i javnog tužitelja sud je najavio da će svoju odluku objaviti u 12 sati i 30 minuta. 

Bivši konzervativni predsjednik osuđen je za kriminalnu zavjeru zbog primanja sredstava za njegovu predsjedničku kampanju od libijskog diktatora Muamara Gadafija.

Sarkozyjeva zatvorska kazna stupila je na snagu trenutno zbog „izvanredne ozbiljnosti” kaznenog dijela, rekla je sutkinja Nathalie Gavarino sudu.

Republikanac je prošli mjesec zatvoren u pariškom zatvoru La Sante, što je bio spektakularan pad za čovjeka koji je vodio Francusku od 2007. do 2012. godine. 

zbogom slobodi Posljednja šetnja i poljubac: Ovako je izgledao odlazak Nicolasa Sarkozyja u zatvor
Posljednja šetnja i poljubac: Ovako je izgledao odlazak Nicolasa Sarkozyja u zatvor

Javni tužitelj u ponedjeljak je preporučio da se Sarkozyja pusti iz zatvora i stavi pod strogi nadzor, uz zabranu kontakta s drugim optuženicima i svjedocima u procesu. 

Sarkozy odbacuje krivnju te tvrdi da je žrtva osvete i mržnje.

U ponedjeljak nije prisustvovao saslušanju nego je sudjelovao putem videolinka iz zatvora.

Naglasio je da će ispuniti svaki zahtjev suda da ga se oslobodi. 

„Ja sam Francuz, volim svoju zemlju. Borim se da istina izađe na vidjelo. Poštivat ću sve obaveze koje mi odredite, kao što sam uvijek to i činio”, rekao je. 

Ako ga sud oslobodi, Sarkozy će morati nositi elektroničku značku, ostaviti depozit i redovito se javljati vlastima. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!
KRUŽI UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u Općoj bolnici Zadar. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda
Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'
IMAJU DVIJE REKTOROVE NAGRADE

Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'

Sestra i brat Koren na šestoj su godini Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nagrađeni su za projekte posvećene onkološkim pacijenticama i slijepim i slabovidnim osobama
Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru
ZATVOREN PROMET

Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru

U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a promet je na tom dijelu prometnice zbog sudara zatvoren za sav promet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025