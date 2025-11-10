Sarkozy: 'Pustite me iz zatvora'

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u ponedjeljak je zatražio od pariškog suda da ga pusti iz zatvora, samo nekoliko tjedana nakon što je započeo izvršavanje petogodišnje kazne zbog zavjere za financiranje kampanje sredstvima iz Libije.

Nakon saslušanja Sarkozyja, njegovog odvjetnika i javnog tužitelja sud je najavio da će svoju odluku objaviti u 12 sati i 30 minuta.

Bivši konzervativni predsjednik osuđen je za kriminalnu zavjeru zbog primanja sredstava za njegovu predsjedničku kampanju od libijskog diktatora Muamara Gadafija.

Sarkozyjeva zatvorska kazna stupila je na snagu trenutno zbog „izvanredne ozbiljnosti” kaznenog dijela, rekla je sutkinja Nathalie Gavarino sudu.

Republikanac je prošli mjesec zatvoren u pariškom zatvoru La Sante, što je bio spektakularan pad za čovjeka koji je vodio Francusku od 2007. do 2012. godine.

Javni tužitelj u ponedjeljak je preporučio da se Sarkozyja pusti iz zatvora i stavi pod strogi nadzor, uz zabranu kontakta s drugim optuženicima i svjedocima u procesu.

Sarkozy odbacuje krivnju te tvrdi da je žrtva osvete i mržnje.

U ponedjeljak nije prisustvovao saslušanju nego je sudjelovao putem videolinka iz zatvora.

Naglasio je da će ispuniti svaki zahtjev suda da ga se oslobodi.

„Ja sam Francuz, volim svoju zemlju. Borim se da istina izađe na vidjelo. Poštivat ću sve obaveze koje mi odredite, kao što sam uvijek to i činio”, rekao je.

Ako ga sud oslobodi, Sarkozy će morati nositi elektroničku značku, ostaviti depozit i redovito se javljati vlastima.