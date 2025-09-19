Diktator Kim, sretan kao malo dijete, pratio testiranje dronova i eksplozije: Želi više koristiti AI

Sjevernokorejski diktator Kim Jong-un u četvrtak je, s ogromnim osmijehom preko lica, nadgledao testiranje bespilotnih letjelica. Naredio je da se njihove sposobnosti unaprijede uz pomoć umjetne inteligencije, objavila je u petak državna agencija KCNA, prenosi Reuters.

Foto: KCNA/REUTERS

Foto: KCNA/REUTERS

- To je Kim proglasio glavnim prioritetom. Naredio je i povećanu proizvodnju dronova - javlja Al Jazeera.

U četvrtak je bio zadovoljan rezultatima testiranja sjevernokorejskog taktičkog bespilotnog zrakoplova “Kumsong” i bespilotnog strateškog izvidničkog zrakoplova te je odobrio plan za daljnje jačanje sposobnosti bespilotnih letjelica, navela je KCNA.

Foto: KCNA/REUTERS

Foto: KCNA/REUTERS

Kim je također u četvrtak obišao gradilište velike farme u Sinuijuu, gradu na granici s Kinom, izvijestila je agencija.

A za očekivati je kako će dobar dio tog sjevernokorejskog oružja put Ukrajine...

Foto: KCNA/REUTERS

Njemački think tank nedavno je izvijestio da je Sjeverna Koreja Moskvi isporučila gotovo 10 milijardi dolara vrijedno oružje, zajedno s desecima tisuća vojnika koji pomažu ruskim snagama u ratu protiv Ukrajine, dok je zauzvrat dobila tek između 457 milijuna i 1,19 milijardi dolara. Ruska pomoć sastojala se uglavnom od hrane, goriva, protuzračnih sustava i moguće nekolicine borbenih zrakoplova za Sjevernu Koreju, piše Al Jazeera.